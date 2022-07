Prefeitura de Paragominas vai investir R$ 36 milhões no transporte escolar

Poucos municípios do Pará têm investido tanto em serviços essenciais básicos como a administração de Lucídio Paes. O governo dele acaba de lançar edital de pregão eletrônico para registrar preços de serviços de transporte escolar e veículos diversos de apoio aos técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semec). O investimento previsto na manutenção e no desenvolvimento do ensino de Paragominas, apenas com essa ação, é estimado em R$ 36,37 milhões.

Pelo edital, o governo municipal busca locar, com motorista e monitor inclusos, 70 veículos do tipo kombi, ônibus e micro-ônibus para fazer o transporte dos estudantes da rede municipal na cidade e na zona rural. Também serão locados, com motorista incluso, 13 veículos do tipo caminhão, caminhonete, furgão e carro de passeio para fazer a condução dos profissionais de ensino em seus trabalhos de campo.

A Prefeitura de Paragominas alega que a demanda por serviços de transporte escolar é elevada, uma vez que a frota própria é insuficiente para garantir a condução de todos os estudantes de casa à escola. Assim, por meio da locação dos 70 veículos, a Secretaria de Educação acredita que a evasão escolar será inibida. A rede municipal de Paragominas tinha, em 2021, cerca de 22.500 estudantes matriculados.

O governo municipal justifica também que a contratação dos outros 13 carros vai ajudar a dinamizar os trabalhos da pasta. A Semec não tem caminhão, por exemplo, que é um veículo essencial para transportar materiais de expediente, mobiliário, merenda, entre outros, a fim de abastecer escolas e departamentos com insumos básicos ao funcionamento de rotina.

Além disso, não há caminhonete e carro de passeio em quantidade suficiente para dar apoio logístico ao trabalho dos servidores da Secretaria, muitos dos quais precisam, frequentemente, participar de encontros e reuniões em outras cidades ou mesmo circular dentro do extenso território municipal de quase 20 mil quilômetros quadrados, o que faz de Paragominas o 57º maior município brasileiro, pouco menor que o estado de Sergipe.

As propostas comerciais do pregão estão previstas para serem conferidas no próximo dia 22 e, em razão do volume graúdo de recursos, deve atrair muitas interessadas em prestar serviço. O processo está dividido em dez lotes, e vence a empresa que oferecer o valor mais baixo por lote para execução dos serviços.

Fonte: Blog Zé Dudu

