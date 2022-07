Prefeitura de Parauapebas assina contrato para asfaltar trecho entre Carimã e Itacaiúnas

A Construtora e Transportadora Carvalho é, oficialmente, quem vai fazer o asfalto da estrada entre a vila Carimã e a ponte do Rio Itacaiúnas, na zona rural de Parauapebas, uma das vicinais de maior potencial para a economia agrícola municipal. A notícia saiu no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (27) e traz consigo o investimento do governo de Darci Lermen para garantir a obra: R$ 39,14 milhões.

A estrada interliga 37 assentamentos à cidade de Parauapebas, sendo que as vilas Nova Jerusalém, com 150 famílias, e Carimã, com 600, são as mais populosas. De acordo com a Prefeitura de Parauapebas, do km 1 ao km 22, a via pertence ao município de Parauapebas; do Km 23 até o Km 35, é de responsabilidade da administração do município de Marabá. No entanto, as principais vilas localizam-se mais próximas à cidade de Parauapebas — a distância da Carimã para a cidade de Marabá, por exemplo, é de cerca de 150 km — e, por isso, mesmo que centenas de pessoas residam em território marabaense, recorrem a serviços e equipamentos públicos parauapebenses, uma das razões pelas quais a administração de Darci se preocupa em atender aquelas comunidades.

O asfalto nesse trecho da Carimã será literalmente uma mão na roda para a população que reside na região. Atualmente, cerca de 20 mil habitantes de Parauapebas habitam áreas assim, rurais, muitas delas sem qualquer condição de escoamento da produção. São, de acordo com números de julho deste ano do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 15.200 eleitores nos rincões do município que mais produz minério de ferro no país.

A zona rural, por seu turno, movimenta uma economia quase invisível feita pelos colonos e que corre à margem da megaindústria extrativa mineral. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a agropecuária de Parauapebas, baseada na economia rural, movimentou em 2020 cerca de R$ 128,62 milhões, R$ 2 milhões a mais em relação a 2019. Em uma década, a economia rural do município disparou impressionantes 363%.

As principais commodities agrícolas assinadas pelos produtores rurais de Parauapebas são mandioca, banana, melancia, milho e mamão. O município produz e comercializa outros 13 produtos de grande apelo na sociedade.

Fonte: Blog Zé Dudu

A informação foi levantada pelo Blog do Zé Dudu.