Prefeitura de Parauapebas autoriza reajuste da tarifa de micro-ônibus de R$ 4 para R$ 5

Sem choro nem vela. O prefeito Darci Lermen autorizou, por decreto, o aumento na tarifa do transporte público de R$ 4 para R$ 5, um salto de assustadores 25%. A medida foi publicada nesta terça-feira (12) no Diário Oficial do Município e passa a vigorar imediatamente. As informações são do Blog do Zé Dudu.

A decisão de aumentar a tarifa foi motivada por um pedido conjunto das cooperativas que operam o serviço no município, as quais alegam que o valor está defasado diante dos constantes aumentos de preços dos insumos, das despesas administrativas, operacionais e com pessoal. Com a subida, cerca de 150 mil usuários serão afetados.

Uma consultoria de trânsito e transporte apresentou estudos para reajuste tarifário no valor final de R$ 4,66 para a circulação no perímetro urbano; de R$ 10,17 para o trecho entre Parauapebas e a Palmares 2; e de R$ 10,35 para o circuito entre Parauapebas e o Núcleo Urbano de Carajás. Com o estudo em mãos, a prefeitura decidiu fechar as tarifas em R$ 5 para o perímetro urbano e R$ 10 tanto para o deslocamento entre a sede e a Palmares quanto entre a sede e Carajás.

O valor das tarifas até então vigentes, conforme decreto de maio do ano passado, era de R$ 4 para deslocamento na área urbana e de R$ 8 entre Parauapebas e a Palmares 2 ou Carajás.

Polêmica das grandes

A canetada para aumento da passagem no transporte coletivo urbano, que acontece durante o recesso legislativo, teria, se feita antes, potencial de dividir opinião na Câmara. A “fofoca” do aumento movimentou a Câmara no meio do mês passado, quando o reajuste de R$ 4 para R$ 5 era considerado especulação. À época, o vereador Elvis Silva, o “Zé do Bode”, apresentou requerimento para buscar entendimento com o prefeito Darci Lermen sobre a “história”, que, segundo Zé do Bode, seria “o assunto que corre em todas as rodas de conversa” da cidade.

De acordo com Elvis, o aumento de 25%, muito acima da inflação, pesa no bolso da população mais humilde. Essa parcela da população — que é a maioria dos 250 mil habitantes — tem nos micro-ônibus que fazem o transporte público o único meio acessível de deslocamento. E o vereador tem razão, se forem levados em conta dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o nome técnico da inflação oficial calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 12 meses corridos, a inflação oficial totaliza 11,89%, o que não chegar a ser sequer metade do reajuste tarifário concedido.

Subsídio para as tarifas

Não é demais lembrar, no entanto, que em março deste ano a Câmara aprovou lei por meio da qual a Prefeitura de Parauapebas garante injeção de R$ 1,2 milhão no ano para custeio parcial do serviço de transporte público municipal de passageiros, com a finalidade de cobrir parte dos custos operacionais do sistema, bem como cobrir o valor monetário negativo gerado pelo não pagamento integral das tarifas ou gratuidades estabelecidas em leis específicas, e manter o sistema em funcionamento.

A Central das Cooperativas de Transporte de Parauapebas, a Cooperativa de Transporte Rodoviário Coletivo de Palmares (Coopalmas) e a Cooperativa Mista de Prestação de Serviços, Administração de Contratos e Consumo dos Condutores Autônomos de Carajás (Coopavel) passaram a ter o direito de ratear R$ 100 mil mensalmente, cada uma recebendo conforme o volume de passageiros.

Fonte: Blog Zé Dudu