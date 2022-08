Prefeitura de Parauapebas inscreve até domingo para programa de qualificação para mulheres

Encerram no próximo domingo (21) as inscrições para o Programa Cidade Igualdade da Prefeitura de Parauapebas, que oferece 21 cursos de qualificação para mulheres.

Ao todo, são 1.260 vagas distribuídas entre cursos nas áreas de mineração, indústria, construção civil, meio ambiente e tecnologia, nichos que possuem alta demanda por profissionais na região.

As inscrições podem ser feitas pelo link do programa ou de forma presencial, para quem tem dificuldade de acesso à internet. Saiba quais os pontos de apoio para inscrição presencial.

A inscrição não garante a vaga, é necessário que as candidatas façam matrícula após a inscrição, porém, antes da matrícula, a Secretaria Especial de Governo (Segov) irá analisar os cadastros para saber se as candidatas se enquadram no perfil do programa, voltado principalmente para as mulheres em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica. As matrículas serão presenciais e realizadas entre os dias 24 de agosto e 9 de setembro deste ano.

Com duração de três meses, os cursos começarão dia 12 de setembro, com instrutores do Senai, parceiro da prefeitura no programa.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Divulgação/Senai