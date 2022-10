Prefeitura de Parauapebas vai embolsar R$ 80 milhões em royalties este mês

Outubro nem bem começou, e a administração de Darci Lermen já tem um mar de dinheiro à vista para receber e navegar. Nesta quarta-feira (5), o Blog do Zé Dudu foi às contas e calculou o valor da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) a que a Prefeitura de Parauapebas terá direito este mês, antes mesmo de a Agência Nacional de Mineração (ANM) se pronunciar. Nada mal: vêm aí R$ 80,053 milhões em royalties, a segunda maior parcela deste ano, só superada pelos R$ 86,601 milhões do mês passado.

Parauapebas, não é segredo, é o município brasileiro que mais fatura com compensação financeira derivada da extração de ferro realizada pela mineradora multinacional Vale. Porém, por mais que o valor mensal de royalties seja alto, os repasses deste ano estão 40% abaixo do que se ganhou no ano passado, quando a Capital do Minério ostentou recorde de arrecadação.

Este ano, a arrecadação total do município encontra-se em queda, puxada especialmente pela diminuição da Cfem na conta bancária comandada pelo prefeito Darci. Há exatamente um ano, em outubro, a cota de royalties recebida pela Prefeitura de Parauapebas foi de R$ 187,003 milhões, uma receita colossal 116% superior ao que vai ser creditado nos próximos dias.

A menor compensação mensal em 2021, de R$ 95,392 milhões, recebida em março, é ainda assim superior à maior cota recebida este ano, de R$ 92,569 milhões, recebida em janeiro, ainda como ressaca da produção mineral computada em novembro do ano passado.

Canaã abocanha R$ 53 milhões

Aniversariante do mês, Canaã dos Carajás vai receber por estes dias um “presente” no valor de R$ 53,373 milhões, conforme calculou o Blog do Zé Dudu. Pelas mesmas razões que Parauapebas, a Terra Prometida é o segundo município do Brasil em produção mineral, com o diferencial de que, além de receber royalties por minério de ferro, ganha por cobre.

O ano também está mais fraco para a Prefeitura de Canaã em relação a 2021 e, assim como Parauapebas, a receita cai, mas nada que prejudique a pujança que hoje ostenta. Com queda e tudo, o Executivo local segue sendo mais rico, por exemplo, que as prefeituras das capitais dos estados de Roraima, Tocantins, Amapá e Acre.

Além dos governos de Parauapebas e Canaã dos Carajás, sete outras prefeituras paraenses vão receber acima de R$ 1 milhão em royalties de mineração este mês: Marabá (R$ 5,569 milhões), Paragominas (R$ 3,922 milhões), Curionópolis (R$ 3,642 milhões), Itaituba (R$ 3,038 milhões), Terra Santa (R$ 1,998 milhão), Juruti (R$ 1,622 milhão) e Ipixuna do Pará (R$ 1,056 milhão). A administração de Oriximiná vai embolsar R$ 841,2 mil.

Ao todo, 53 prefeituras paraenses terão direito a algum valor de Cfem nesta rodada de distribuição por produção mineral, perfazendo um total de R$ 261,748 milhões a ser rateado. Os menores valores serão recebidos pelas prefeituras de Acará (R$ 117), Santa Maria do Pará (R$ 122) e Tucuruí (R$ 147).

Fonte: Blog Zé Dudu