Prefeitura de Parauapebas vai investir R$ 2,3 milhões em exames não cobertos pelo SUS

Uma licitação aberta pelo governo de Darci Lermen pode ajudar a melhorar a vida de pacientes do sistema público de saúde que muitas vezes precisam realizar exames complementares para obtenção de diagnóstico preciso, mas cujos procedimentos o Sistema Único de Saúde (SUS) não cobre. No próximo dia 20, serão conferidas as propostas comerciais do pacote de investimentos em procedimentos laboratoriais orçados em R$ 2,35 milhões, a serem custeados com recursos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Em razão da ampliação de serviços de saúde ofertados pela rede pública de Parauapebas, há exames complementares de maior grau de especialização que não estão contemplados na tabela do SUS e que também não são cobertos pelo contrato atual que atende à demanda de exames laboratoriais da Semsa. São procedimentos extremamente necessários.

O Blog observou que, entre os 34 exames a serem contratados, estão aqueles para verificação de fungos, parasitas nas fezes, toxica fecal, marcador cancerígeno e pesquisa de leishmaniose. Eles fazem parte de protocolos oncológicos, hematológicos, reumatológicos e infectológicos e são procedimentos que alcançam cerca de 180 mil habitantes apenas de Parauapebas que não são beneficiários de planos de saúde e que, por isso, precisam recorrer à rede pública de saúde em busca de diagnóstico.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a contratação dos exames laboratoriais complementares vai evitar descontinuidade da assistência com esses serviços aos pacientes. “Os pacientes não podem ser prejudicados”, destaca a pasta, ressaltando que se tratam de exames especializados de média e alta complexidades, com características muito específicas e indicações diferenciadas.

