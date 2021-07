Prefeitura de Parauapebas vai licitar estação de tratamento de esgoto

A volta do recesso no governo de Darci Lermen promete ser a mil por hora, marcada por licitações e pela continuidade de obras estruturantes no eixo de saneamento básico. Na próxima segunda-feira (2), a Prefeitura de Parauapebas vai conferir propostas comerciais com vistas a contratar a empresa responsável por executar serviços de ampliação e melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Bairro Tropical.

A confirmação da licitação foi publicada na edição desta terça-feira (27) do Diário Oficial da União (DOU) e pode ser conferida aqui. A ETE integra o pacote do Programa de Saneamento Ambiental de Parauapebas (Prosap) e tem custo estimado pelo governo local em R$ 19,32 milhões. As informações foram levantadas pelo Blog do Zé Dudu.

Além dos benefícios do saneamento básico, a obra deve gerar cerca de 300 postos de trabalho com carteira assinada na construção civil durante a etapa de implantação, que é de 12 meses, conforme consta do edital da concorrência. Quando as obras tiverem contratado os trabalhadores em seu pico, deverá jorrar cerca de R$ 10 milhões em massa salarial na praça, superaquecendo o comércio e gerando emprego e renda a pais de família.

De acordo com a Unidade Executora do Prosap (UEP), responsável pela licitação, a ampliação da potência da ETE do Tropical é parte do sistema de esgotamento sanitário que o Prosap almeja desenvolver para, ao final programa, garantir saneamento básico a 100% da população urbana da Capital do Minério. Quando isso ocorrer, serão solucionados problemas na área de saneamento ambiental, revitalizados os igarapés, realocadas as famílias das áreas de risco e ampliada a capilaridade viária no entorno das áreas públicas, melhorando a paisagem urbana e, sobretudo, a qualidade de vida das pessoas.

75 mil habitantes alcançados

A estação de tratamento do Tropical receberá efluentes em duas fases, sendo que na primeira acomodará os resíduos gerados pelos bairros Tropical 1 e 2, Ipiranga, Novo Viver, Novo Tempo, Amec Ville, Vale do Sol, Jardim Ipê, Casas Populares 2, Polo Moveleiro e Minérios. Na segunda fase, por sua vez, os bairros Altamira, Betânia, Novo Horizonte, Jardim Canadá, Casas Populares 1 e Vila Rica terão seus esgotos direcionados àquela ETE.

Em termos numéricos, cerca de 75 mil habitantes dos bairros integrantes da primeira fase serão beneficiados com o sonhado saneamento básico. O complexo Tropical foi, durante boa parte da década passada, uma das zonas de maior adensamento populacional na década passada e só perdeu o título para a VS-10, para onde uma parte da população marchou após a ocupação desenfreada às margens da PA-160.

Em justificativa, a Unidade Executora do Prosap diz que os bairros da segunda etapa serão interligados futuramente à ETE do Tropical. “É objeto deste projeto básico apenas a execução da primeira etapa de ampliação da ETE do Tropical, a qual, ao final das obras, terá capacidade para receber efluentes dos bairros já mencionados”, esclarece.

Fonte: Blog Zé Dudu