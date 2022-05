Prefeitura de Prainha tenta, sem sucesso, comprar caixões para vítimas de Covid-19, desde abril

Desde o último dia 28 de abril, que a Prefeitura de Prainha, no Baixo-Amazonas, tenta contratar uma empresa especializada em fornecimento de urnas mortuárias para vítimas falecidas por Covid-19 no município. Na primeira tentativa, a licitação foi declarada deserta por causa da falta de empresas interessadas em prestar o serviço.

Na segunda tentativa, a prefeitura marcou a realização do pregão presencial para epara o dia 19 de maio. Porém, um aviso foi publicado no DOE informa a nova alteração da data do início do certame.

Agora, conforme a publicação da prefeitura, o pregão presencial ocorrerá no próximo dia 21 de junho, às 09h00, na sala de licitação da Prefeitura de Prainha.

O novo aviso da prefeitura destaca, agora, que a empresa vencedora da licitação ficará responsável pelo fornecimento de caixões, preparação, conservação e translado adequado dos corpos das vítimas falecidas por eventuais casos de Covid-19 e outras causas, para atender os fundos municipais de Saúde e Assistência Social.

Vale ressaltar que os casos da doença tiveram uma acentuada queda no município. Tanto é que a última atualização do boletim diário da Covid-19 publicado diariamente pela Prefeitura ocorreu no 23 de fevereiro deste ano, quando apontava o total de 88 mortes e 2.404 casos positivos.

Conforme apurou o Portal OESTADONET com base nos dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), há 92 óbitos desde o início da pandemia e 2.404 casos confirmados da doença.

