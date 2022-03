Prefeitura de Santarém avalia andamento dos programas de alimentação

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através da Unidade de Apoio a Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar (Uadaaf), reuniu nesta quinta-feira, 31, com 12 representantes da Agricultura Familiar (Cooperativas, Aprusan e outros grupos organizados) para avaliar os trabalhos relacionados a execução dos programas Alimenta Brasil (PAB), PAB Estadual, PAB Conab e o PAB Federal.



A Uadaaf atua também com a Educação Alimentar e Nutricional (EAM), que são cursos de manipulação de alimentos.

No Brasil só tem sete unidades de Apoio a Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar (Uadaaf), e Santarém é uma das que tem uma unidade, sendo o município referência, no Estado do Pará, por executar o respectivo programa.

Imagem: PMSantarém