Prefeitura de Santarém avança com serviços de terraplenagem

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminfra, trabalha de forma contínua em obras emergenciais e preventivas. Só na segunda quinzena do mês de maio, 19 logradouros, entre ruas, becos e avenidas receberam os serviços de terraplenagem.

Nos bairros da Floresta, Bela vista do Juá, Mararú, Maicá, Área Verde, Santarenzinho, Aeroporto Velho, Maracananzinho, e Diamantino os moradores foram atendidos com serviços de limpeza, aterro e compactação do solo, melhorando a trafegabilidade no local.



Uma equipe com mais de 50 homens atua diariamente com o uso de tratores de esteira, máquinas escavadeiras, caçambas, rolo compactador, motos niveladoras e retroescavadeiras. Nos últimos dias 5.175 m³ de aterro foram utilizados, o que corresponde a mais de 345 caçambas cheias com o material. Além de 2.100 m³ de materiais do tipo “bota-fora” e 525 m³ de Piçarra, que equivale a 35 caçambas.



“Sabemos que ainda estamos enfrentando um período de chuvas na nossa região e que esse tipo de trabalho em vias que ainda não são pavimentadas depende muito da condição climática. Se chove muito, a área a ser trabalhada fica lamacenta, dificultando o trabalho da equipe, agora quando o sol aparece a nossa equipe está lá, fazendo todos os serviços”, disse o secretário de infraestrutura Daniel Simões.



Com a chegada do verão a previsão é que os trabalhos de terraplenagem sejam feitos sem a interrupção e que os resultados sejam cada vez mais positivos, alcançando e recuperando o máximo de vias possíveis.



Imagens: Ascom/PMS