Prefeitura de Santarém certifica 19 socieducandos em 5 cursos profissionalizantes

Dezenove jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, acompanhados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), foram certificados em 5 cursos profissionalizantes. A cerimônia de diplomação foi realizada na manhã de sexta-feira passada, 27, no plenarinho da Câmara Municipal de Santarém.



A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) e a de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Os cursos ofertados foram: informática básica, inteligência emocional, auxiliar de escritório, mecânico de manutenção de motocicleta e almoxarife.



Na ocasião, os adolescentes tiveram ainda a oportunidade de conhecer as instalações do Poder Legislativo Municipal e aprender sobre as atribuições dos parlamentares, além de conhecer o Memorial Legislativo – um espaço recém-inaugurado que se destina à preservação e divulgação de informações relevantes sobre a história política santarena. O evento contou ainda com uma palestra e sorteio de brindes.



A coordenadora do programa Oportunidades Sem Medidas, Jéssica Bentes, evidenciou a importância de momentos como este.

“Um dos eixos que o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), é o restabelecimento de vínculos comunitários, e ocasiões como esta têm o objetivo de despertar nos nossos jovens, de forma inclusiva, seu o interesse por política e cidadania.”, observou a coordenadora.



O vereador Biga Kalahari esteve representando o presidente da Câmara Municipal e destacou a importância da educação na vida do ser humano.



“Nós jovens temos que viver o momento, mas nos preparar para o futuro, pra gente ter um futuro seguro, um futuro com conhecimento. Afinal, as pessoas podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento”, disse o vereador.

A Secretária Núbia Oliveira parabenizou os socioeducandos por estarem participando dos cursos.



“Cada um de vocês, que tiraram o tempo de vocês pra fazer os cursos, estão de parabéns. A Prefeitura de Santarém tem uma preocupação que também é muito nossa, que é cuidar das pessoas, é um dos gestos mais bonitos que eu acho. Nesse aspecto, a Semdec oferece esses cursos, está sempre em parceria com a Semtras, para poder dar o melhor para vocês.”, disse Núbia.



“Que este não seja apenas mais um certificado, desejamos que vocês possam estar participando de cada vez mais de capacitações. Podem contar com a secretaria de Assistência, com a Semdec, para que vocês possam estar se aprimorando para o mercado de trabalho. Isso é muito importante. Hoje o mercado de trabalho está cada vez mais exigente com relação as qualificações.”, observou Celsa Brito.



