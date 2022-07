Prefeitura de Santarém convoca 56 aprovados em concurso público

Uma semana após homologar o concurso público 001/2021, a Prefeitura de Santarém divulgou, na segunda-feira (4) o primeiro edital de convocação de candidatos aprovados. Na semana passada, a prefeitura também prorrogou mais de 700 contratos de servidores temporários até 31 de dezembro de 2022.

Clique aqui e veja o edital de convocação 001/2022- PMS, com os nomes e as orientações repassadas aos convocados.

A convocação abrange 16 cargos e inicialmente forma chamados 56 aprovados. Os candidatos convocados deverão comparecer ao Núcleo Técnico de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Governo (Semag), situado a Av. Dr. Anysio Chaves, 853 – Aeroporto Velho, no período de 05 de julho a 04 de agosto de 2022, no horário de 8h às 14h.

De acordo com o edital, o não comparecimento do candidato no prazo acima estabelecido e a não apresentação da documentação prevista implicará no reconhecimento da desistência e renúncia quanto ao preenchimento do cargo para o qual foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo candidato.

Fonte: O Estado Net