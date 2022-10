Prefeitura de Santarém convoca candidatos do concurso 01/2021 para exames de médicos a partir desta terça(4)

A Secretaria Municipal de Administração e Governo, por meio da Coordenadoria Executiva de Administração, publicou no Diário Oficial dos Municípios e no Portal da Transparência da Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, a convocação dos candidatos aprovados no concurso público nº 001/2021 para o cargo de agente administrativo, para a realização de exames médicos.

Essa etapa do certame, homologado pelo Decreto Municipal nº 600/2022, de 28 de junho de 2022, tem caráter eliminatório, conforme o item 8 do edital. Os candidatos convocados devem comparecer ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), localizado na avenida Presidente Vargas, 635, no bairro Prainha, a partir desta terça-feira (4).

Os convocados devem acessar o edital para conferir o horário e a data de realização do seu exame. O período da avaliação médica vai de 04 a 26 de outubro, sempre às 13h00.

Ao todo estão sendo convocados 103 candidatos. A publicação reforça que o não comparecimento do candidato na data estabelecida implicará em eliminação. Outras informações a relação com os nomes dos convocados você confere acessando o link aqui e na página da prefeitura de Santarém: www.santarem.pa.gov.br.

Fonte: O Estado Net