Prefeitura de Santarém divulga a programação oficial do Çairé 2023, em Alter do Chão

Durante coletiva de imprensa, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMC), a Coordenação do Çairé em Alter do Chão e Agremiações dos Botos, divulgaram a programação oficial do Çairé 2023. A festa, que envolve o simbolismo da mistura entre o sagrado, é um dos maiores eventos culturais do Oeste do Pará, e será realizada na Vila Balneária de Alter do Chão no período de 14 a 18 de setembro, em uma edição especial em comemoração aos 50 anos, desde a sua retomada em 1973.

O prefeito Nélio Aguiar recebeu a imprensa santarena acompanhado da primeira dama Celsa Brito, dos secretários muncipais, Luis Pixica (Cultura), Alaércio Cardoso (Turismo), Paulo Jesus (Administração) e Alberto Portela (Trânsito), além do coordenador da festa do Çairé, Osmar Vieira, e dompresidente do boto Tucuxi, Toninho Araújo e personalidades da festa como a Saraipora e o Capitão.

Este ano, o modelo do festival permanece o mesmo do ano passado, no qual se mantém uma apresentação de boto por noite. Assim, o Boto Tucuxi se apresentará na sexta-feira (15) e o Boto Cor de Rosa no sábado (16), e também haverá o retorno do item galera, que avalia a organização e animação das torcidas.

O secretário de Cultura, Luis Alberto Pixica, comentou sobre a organização e elaboração da programação junto à comunidade e a Coordenação do Çairé de Alter do Chão.

“A programação foi uma elaboração conjunta tanto da Secretaria de Cultura, quanto da Coordenação do Çairé em Alter do Chão. Então, nós temos este comprometimento de fazermos juntos essa grande festa, que envolve, não só o profano como o tradicional também. Nós precisamos estar alinhados com a comunidade e tudo está sendo decidido conjuntamente”, afirmou o titular da pasta de Cultura.

O prefeito Nélio Aguiar ressaltou que a gestão, junto à comunidade, está preparando uma grande festa para os visitantes. “Estamos alinhados, governo e comunidade, para fazer um grande Çairé, honrando todas as tradições e, encantar os visitantes com um belíssimo espetáculo. Já temos a notícia de mais de cinquenta voos reservados, hotéis e pousadas lotadas, será uma grande festa”, destacou Nélio.

O prefeito anunciou as atrações musicais do Çairé deste ano. “Na quinta, dia 14, teremos o show do cantor Berg, Rabelo, ex Calcinha Preta, na sexta, 15, Flávio José no sábado, 16, Solange Almeida, ex Aviões do Forró, e MC Dourado, no domingo, 17, Eduardo Du Norte”, informou Nélio, acrescentando que todos os dias haverá shows com bandas locais e regionais.

O gestor destacou ainda que o rito tradicional é a parte cultural mais rica e valorizada do Çairé. “É o principal atrativo para os turistas. Uma história de mais de 300 anos que permanece em nossa cultura”, disse o gestor.

No final da coletiva, as personalidades e membros do rito tradicional da festa fizeram o ritual da benção com banho de cheiro nos presentes e sob o som de ladainhas.

Imagem: Agência Santarém