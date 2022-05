Prefeitura de Santarém e Associação do Tapajós promovem nova edição da ‘Feira Flor Mamãe’

O Dia das Mães será celebrado no próximo domingo, 8 de maio. Faltando poucos dias para a data, muitos devem estar em dúvida sobre como presentear as mães, avós e demais mulheres que, de alguma maneira, são especiais. Para facilitar a escolha dos santarenos, tornando-a uma opção diferenciada para compra de presentes, a Associação Flores do Tapajós, em parceria com a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), farão mais uma edição da “Feira Flor Mamãe”.



O evento começa nesta quinta-feira, 5, e prossegue até domingo, 8, no Mercado das Flores, bairro Prainha, em Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, onde será possível encontrar opções de flores e plantas ornamentais para os mais diversos gostos.

“Os floricultores da região aguardam com carinho a chegada do Dia das Mães, pois sabemos que é o melhor período do ano para venda. Com a flexibilização das medidas restritivas, o otimismo está de volta. Para este ano, nossa previsão é recuperar a lacuna dos anos passados por causa da pandemia, onde tivemos queda nas vendas.”, destacou José Odenilson Alves, presidente da Associação.



Quem for ao mercado poderá encontrar mais de 500 espécies de flores e plantas ornamentais. A rosa costuma ser a campeã de vendas nesta época, principalmente a vermelha, que simboliza o amor verdadeiro. Mas, há outras bonitas opções que podem agradar e emocionar as mães, entre as principais: orquídeas, buquês de rosas, begônias, bonsais, suculentas, cactáceas, frutíferas e roseiras para o cultivo residencial e em jardins, com valores a partir de R$ 5. A iniciativa busca fortalecer a agricultura local e estimular o empreendedorismo de pequenos produtores da região.



“O Dia das Mães é a segunda melhor data do ano para o comércio, por isso, estamos empenhados enquanto prefeitura em apoiar esse evento, considerando que esta atividade é importante para o município, quanto à questão social e econômica.”, disse o secretário da Semap, Bruno Costa.

O Mercado das Flores fica localizado na Avenida Curuá-Una s/n anexo ao Mercado da Prainha. O espaço irá funcionar nos dias de evento em horário especial sendo: quinta-feira, sexta-feira e sábado das 9h às 19h e no domingo das 7h às 13h.

Imagem: Ascom/PMS