Prefeitura de Santarém e CMDPI lançam campanha Junho Violeta

A Prefeitur Municipal de Santarém, no Oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, lançou na última quarta-feira, dia 1º de junho, a campanha Junho Violeta, evento realizado no Centro de Convivência do Idoso (CCI). Com o tema “Cuidar da Pessoa Idosa é tratar o próprio futuro com respeito”, a campanha é uma realização da administração municipal por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) e da Rede de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa.



De acordo com a presidente do CMDPI Glaucya Fiori, o objetivo da campanha é a sensibilização e conscientização do enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.



“A campanha será desenvolvida em parceria com os gerentes de saúde das Unidades Básicas (UBSs) da região ribeirinha, planalto e urbana pra que a gente possa socializar como identificar e fazer os encaminhamentos ao constatar situações de violação de direitos da pessoa idosa, vamos também apresentar o fluxo da rede e uma ficha para preenchimento das situações de violação. A violência Contra a Pessoa Idosa não é só a física, patrimonial, financeira pra que a gente possa cada vez mais trabalhar em prol dessa população que precisa mais de cuidado de uma dignidade”, detalhou a presidente.



A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social Sandra Santana destacou que todos devemos abraçar esta causa.



“A Prefeitura de Santarém, através da Semtras, abraça essa causa. Não poderíamos ficar de fora, visto que a rede de apoio precisa estar fortalecida nesta campanha que tem por objetivo proteger nossos idosos de todos os tipos de violência e maus tratos. Construímos um cronograma de atividades que serão realizadas nos serviços da Proteção Social Básica e também na Proteção Social Especial, realizaremos palestras para apresentar o fluxo de atendimento, formas de como denunciar e principalmente de como proteger a pessoa idosa. Toda a sociedade precisa estar consciente e atenta a relevância desta campanha”, disse a Secretária.



O evento contou com a participação dos protagonistas da campanha, os idosos; da presidente do CMDPI, Glaucya Fiori; Coordenadora do CCI, Lívia Paternostro; Vereador Carlos Silva, representando a Câmara Municipal de Santarém; o advogado Cláudio Araújo Furtado, da OAB/Subseção de Santarém; Virgínia Pereira, do Lar São Vicente de Paulo; Enfermeira Socorro Cabral, coordenadora do Centro de Saúde do Idoso.



Imagem: Ascom/PMS