Prefeitura de Santarém e Governo do Estado decretam ponto facultativo nas repartições públicas na quinta-feira(14)

O prefeito de Santarém, no oeste do Pará, Nélio Aguiar, decretou, no último dia 8, ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima quinta-feira (14) por causa do período da Páscoa. Na próxima na sexta-feira (15) é feriado nacional, quando os católicos celebram a Paixão de Cristo. Os servidores só voltam às atividades na segunda-feira (18).

A medida foi publicada no Diário Oficial dos Municípios (DOM) e no Portal da Transparência. Mas a medida não se aplica aos mercados, feiras, limpeza pública, saúde, pronto socorro, hospital municipal, unidade de pronto atendimento, centros de saúde, fiscalização de trânsito, serviços portuários e demais atividades consideradas essenciais.

O Poder Executivo segue o calendário de feriados nacionais, estadual e municipais conforme o decreto nº269/2022, que estabeleceu também dos dias de pontos facultativos para o ano de 2022 para cumprimento pelos órgãos e entidades do poder executivo municipal.

O Governo do Estado também decretou ponto facultativo nas repartições estaduais a partir da quinta-feira (14).

