Prefeitura de Santarém e Ministério da Cidadania entregam mais de 2 mil cestas a quilombolas

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – Semtras, a Fundação Cultural Palmares e parceria do Ministério da Cidadania entregaram 2.748 cestas de alimentos para mais de 900 famílias quilombolas de 12 comunidades em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. As entregas ocorreram no período de 01 a 10 de novembro.

As entregas foram realizadas em caráter emergencial pelos técnicos da Semtras.

O presidente da Associação Quilombola do Quilombo Pérola do Maicá, José Alberto da Cruz, na zona urbana de Santarém, salientou que as entregas vão colaborar com as famílias. “Estas entregas são muito bem-vindas para a comunidade. Essa foi uma boa hora, fruto de um trabalho da federação com a Prefeitura de Santarém.”

Maria Gracineide de Oliveira foi uma das beneficiadas. “Para nós foi uma bênção, pois a situação não está fácil e é uma força para nossas famílias.”

“As cestas de alimentos para as comunidades quilombolas irá fortalecer a segurança alimentar e nutricional dessas famílias, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Nós, enquanto gestão, estamos sempre buscando meios para melhor assistir as famílias. Em 2021, as comunidades quilombolas foram beneficiadas com as cestas e agora, também executamos esta ação”, observou a Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito.

Imagens: Ascom/PMS