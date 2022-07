Prefeitura de Santarém e Ufopa implantam projeto de ciência e tecnologia em escola

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Dra. Maria Amalia Queiroz de Sousa promoveu nos dias 29 e 30 de junho, o lançamento do Projeto ‘Clube Navegar: ciência e tecnologia na escola’. A iniciativa é para promover a alfabetização científica e em tecnologias digitais por meio da educação pela pesquisa e das práticas lúdicas para incentivar a autonomia e o protagonismo dos estudantes.

A programação reuniu centenas de alunos nas dependências da escola Maria Amalia e contou com uma série de atividades como o clube de férias, palestra sobre saúde mental e apresentação cultural.

Na manhã de quinta-feira, 30, ocorreram palestras com temas diversos como Astronomia, Evolução da comunicação: da invenção da escrita à era da internet, higiene pessoal, hábitos alimentares, importância das vacinas, educação sexual e saúde mental. Já a tarde foi dedicada a oficinas sobre leitura, confecção de biojoias, produção de jogos educativos com EVA, cubo mágico, produção de vídeos e ensinos sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A fundamentação teórica do projeto trabalhará os seguintes temas: Educação Científica na Educação Infantil, Ensino por investigação, Leitura e escrita, A importância da modelagem matemática nos anos iniciais, Mas o que é modelagem matemática? qual a importância? e Alfabetização científica em clubes de ciências tecnologias digitais.

A gestora Nazaré Repolho explicou sobre o projeto. “Nós estamos inaugurando o nosso Clube de Ciências e Tecnologia da Escola e essa atividade de hoje, ‘primeiro dia de férias na escola’ já é uma ação dentro do projeto onde os alunos farão pesquisas conforme as curiosidades captadas em sala de aula, e a partir delas passarão a pesquisar e fazer um trabalho de investigação científica”, informou Nazaré.

A professora da Ufopa/Iced – Formazon, Cláudia Silva de Castro, detalhou sobre a parceria entre a escola e a Universidade. “Essa parceria ocorre mediante dois projetos, um de pesquisa vinculado ao CNPQ e um outro projeto de extensão vinculado à Procce, que é a Pró Reitoria de Extensão da Ufopa. Esses projetos já vem com ações desde 2018, aqui na escola através da formação continuada dos professores e dos alunos voltada para a formação científica, mas não apenas a científica, também a formação em tecnologias digitais e esse ano nós estamos iniciando aqui uma nova ação desse projeto dando início ao Clube de Ciência e Tecnologia na Escola, intitulado Clube Navegar”.

Ainda conforme a professora, a escola Maria Amalia é a primeira do município a receber o projeto, já desenvolvido e em andamento nas escolas estaduais Plácido de Castro e São José. Ela explicou como vai funcionar o Clube de Ciência na escola Maria Amalia.

“O Clube envolve uma parceria para dar suporte à equipe de coordenação, para os professores em sala de aula a fim de desenvolverem práticas voltadas para abordagens metodológicas do clube e dentro desse clube vamos trabalhar o foco específico na melhoria da aprendizagem dos alunos em matemática, leitura escrita, em tecnologias digitais e em ciências, esses são nossos focos de trabalho”, concluiu Cláudia.

Serão desenvolvidas atividades em sala de aula com alunos do 3º, 4º e 5º ano iniciando com modelagem em matemática para fortalecer a aprendizagem na matéria e ainda por meio do Clube de Férias. A ideia é tornar o evento (Clube de Férias) uma tradição.

Ainda como parte do projeto haverá atividades diversificadas como o Circuito Universidade Escola, que ocorre quando alunos da escola visitam a universidade, os eventos, os espaços e laboratórios universitários a fim de terem um novo olhar sobre a universidade. Por outro lado, haverá a integração da universidade com a escola por meio de diferentes projetos dentro das ações do Circuito.

A assessora de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) Jéssica Ninas representou a pasta na abertura da programação e destacou a importância do projeto.

“O projeto na verdade é uma iniciativa da própria escola por meio dessa parceria universidade/escola o que gerou o projeto Clube Navegar. Foi um evento muito interessante e importante onde os alunos tiveram a oportunidade de ter uma visão diferenciada não apenas da tecnologia, mas sobre temas diversos como saúde mental, comunicação, violência sexual. É um projeto que visa justamente essa consciência, esse desenvolvimento científico dos alunos”, destacou Jéssica.

SOBRE O CLUBE DE CIÊNCIAS

A proposta de criação do Clube de Ciências é uma iniciativa da escola Profª Maria Amalia em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), através do Grupo de Pesquisa Formação de Professores na Amazônia Paraense (Formazon) e tem como objetivo incentivar através das atividades práticas a busca de novos conhecimentos, despertar o gosto pela leitura, pela pesquisa, socialização de ideias e produção de novos conhecimentos, ampliando assim as expectativas em relação a formação e estruturação de conhecimentos dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), tendo como norte um melhor aproveitamento no ensino médio e maiores possibilidades de acesso ao Ensino Superior.

A ideia, ademais, é inserir os jovens em um ambiente universitário para potencializar suas aptidões, potencialidades e habilidades voltadas para a formação científica, em matemática, leitura e escrita e no domínio das tecnologias digitais.



Imagens: Ascom/PMS