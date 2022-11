Prefeitura de Santarém empossa 44 aprovados no concurso público

Meses de preparação, nomeação e a tão sonhada posse. Esse é o percurso que todo candidato que disputa uma vaga no serviço público almeja. E nesta sexta-feira, 04, no auditório da Casa de Cultura, o sonho virou realidade para 44 candidatos habilitados na primeira convocação do Concurso Público da Prefeitura de Santarém (001/2021), aplicado em dezembro de 2021, após 14 anos sem realização. Os novos servidores passam a integrar o quadro efetivo do município em dez diferentes áreas.

O certame ofertou 551 vagas, disputadas entre 8.948 candidatos. A concorrência, no entanto, não foi uma barreira para que o estudante Weslen Reis, de 23 anos, pudesse ter uma preparação adequada e chegar à aprovação no cargo de Agente de Fiscalização Urbana.

“Eu estava cursando o ensino superior, mas assim que abriu o edital, eu dei um tempo da faculdade para me dedicar integralmente à preparação do concurso. Até então, eu nunca tinha me preparado, já tinha feito outras provas, mas esse foi o primeiro que eu tive 100% de dedicação e graças a Deus deu tudo certo”, relatou o novo servidor.

Gabrielle Rufino é bacharel em Direito e após se formar viu uma oportunidade de crescimento profissional ao ingressar no serviço público. “Os candidatos que tomaram posse estão todos de parabéns, essa é minha aprovação e acredito que é uma grande chance de crescer e construir uma carreira sólida. Espero desenvolver minhas atribuições com excelência”, comemorou a servidora aprovada para o cargo de Analista de Controle Interno.

EQUILÍBRIO NAS CONTAS

Para nomear e empossar servidores efetivos, a Prefeitura teve que equilibrar as contas públicas. A austeridade implantada como uma das principais políticas da gestão trouxe uma situação fiscal favorável para a realização de concurso público após 14 anos.

“É importante lembrar que a realização de concurso público e, posteriormente, a posse dos novos servidores faz parte do nosso plano de governo, mas isso só está sendo possível porque lá atrás fizemos o nosso dever de casa, renegociamos dívidas deixadas por gestões passadas, sempre pagamos em dia e não deixamos de pagar os encargos sociais. Hoje, estamos renovando nosso quadro de pessoal, por meio de concurso, como preconiza a Constituição Federal”, lembrou o prefeito Nélio Aguiar.

De acordo com o prefeito, outros concursos estão sendo planejados com o objetivo de oferecer permanentemente um serviço de excelência à população. “Nós temos um trabalho de valorização do nosso servidor, pagando sempre os salários em dia. Eu lembro sempre que nós temos uma missão importante, porque temos servidores nos quatro cantos do município, seja na área urbana ou na área rural, cuidando e prestando diversos serviços. Por isso, é com muita alegria que dou posse a esses novos servidores e desejo que todos possam trilhar uma bonita carreira”.

Os novos servidores foram empossados nos cargos de Técnico Especializado em Agropecuária; Técnico Especializado em Informática; Agente de Fiscalização Urbana; Agente de Fiscalização de Meio Ambiente; Agente de Fiscalização de Obra; Agente de Fiscalização Portuária; Analista de Controle Interno; Biólogo; Contador e Nutricionista.

Novas convocações já estão programadas pela Prefeitura. “Hoje demos posse para esses candidatos. Buscamos nesse momento dar prioridade à area de fiscalização, mas já estamos programando a convocação de candidatos aprovados em outras áreas, entre elas a administrativa e os agentes de trânsito. Esse é mais um compromisso da gestão do prefeito Nélio Aguiar que está sendo resgatado, nosso objetivo é oferecer à população um serviço cada vez mais qualificado, por isso a realização de concurso público é essencial”, destacou o secretário municipal de Administração e Governo, Emir Aguiar.

