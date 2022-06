Prefeitura de Santarém entrega Cemei Profª Raimunda Maia à comunidade Cipoal

Emoção, apresentações artísticas e culturais e trailer documentário. Foi assim a noite de entrega do Centro Municipal de Educação Infantil – Cemei Professora Raimunda Maia, inaugurado pelo prefeito Nélio Aguiar e comitiva na noite de ontem, segunda-feira, 27, na comunidade Cipoal, no planalto santareno. Ao som da música “Aquarela”, as crianças da unidade receberam o gestor acompanhado da primeira dama Celsa Brito; o deputado Estadual José Maria Tapajós; os vereadores Erasmo Maia, Andreo Rasera, Alba Leal, Didi Feleol e Erlon Rocha; a Secretária de Educação Maria José Maia da Silva o irmão, o Ex-Prefeito de Santarém, Joaquim de Lira Maia.

O Cemei Profª Raimunda Maia foi a sexta Unidade Infantil entregue pela atual gestão. O investimento foi de R$1.622.620,65. Juntas, as unidades chegam a R$4.686.489,02.

O Centro iniciou as atividades em agosto de 2021, funcionando como anexo na Escola João XXIII e com duas turmas presenciais. Atende 82 crianças, do Berçário II, Maternal I e Maternal II, Pré I e Pré II divididos em três turmas de tempo integral e duas turmas parciais.

Em 2022, o ano letivo iniciou já no prédio do Cemei. Mesmo não estando finalizado foi possível fazer o atendimento presencial de algumas crianças e acompanhamento pedagógico das turmas que estavam no ensino remoto.

“É um momento muito importante para nossa história, não somente do Cemei Raimunda Maia, mas também de toda comunidade. É um momento muito esperado, muito sonhado e por isso somos muito gratos ao prefeito, à secretária, por tudo que estão nos oportunizando”, disse a coordenadora do Cemei, Maria de Lourdes Lira Barros.

HOMENAGEM

A homenageada e que dá nome ao Centro Municipal de Educação Infantil foi professora alfabetizadora, sendo referência na educação infantil nas comunidades da Santarém-Cuiabá, planalto santareno. A família da professora esteve presente prestigiando a cerimônia, à exemplo do irmão e Ex-Prefeito de Santarém, Joaquim de Lira Maia.

“Homenagem muito justa, aliás, foram duas homenagens. A primeira foi com o Centro de Saúde com o nome da Fátima Maia, a primeira pessoa que em todo esse planalto lutou pela saúde, ela rodava essa Santarém-Cuiabá toda de bicicleta. E a homenagem do Cemei Raimunda Maia despensa comentários, afinal ela teve toda uma vida dedicada à educação e eu diria que mais de 80% do povo do Cipoal foi alfabetizado por ela, então pra mim, pra família é uma honra muito grande essa excelente lembrança”, pontuou Lira Maia.

A titular da Semed, Maria José Maia, comentou sobre a alegria e sentimento de dever cumprido em entregar o Cemei ao Cipoal. “Muito me alegra esta homenagem e me alegra mais ainda poder, junto ao prefeito Nélio Aguiar, entregar mais um Centro de Educação Infantil para nossa cidade. Ao longo deste mês de junho, muitos já foram os recursos introduzidos na educação do município. Agora o Cemei Profª Raimunda Maia é de vocês, vamos cuidar para que nossas crianças usufruam por muito tempo desta linda estrutura”.

Nélio Aguiar lembrou os investimentos que sua gestão já aplicou na educação de Santarém. “Nós investimos na educação. É investindo na educação que conseguimos mudar o meio social. Nosso governo sabe disso, e por isso nós aplicamos recursos em várias frentes da educação municipal, melhorando a estrutura física das escolas, valorizando os professores, entregando para a comunidade escolar novas Umeis e Cemeis, renovando todo o mobiliário escolar, comprando equipamentos de informática, enfim, atendendo desde a zona rural, até a de rios e a de planalto como a que estamos fazendo hoje,” reforçou Nélio Aguiar.

A cerimônia de entrega encerrou com uma paródia composta pelos filhos de Raimunda Maia: Solange, Rubem e Rennan, e cantada pelos netos. Também foi apresentado um trailer-documentário que contou um pouco da história de vida da professora.



Imagens: Ascom/PMS