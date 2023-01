Prefeitura de Santarém entrega escola no planalto santareno

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, encerrou a semana entregando mais uma escola. Desta vez, na comunidade Secretaria, localizada no km 35 da Rodovia Santarém Curuá-Una.



Fundada em 1972, a escola municipal São Marcos, que atende 55 alunos da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental e funciona como anexo da Escola polo São Jorge (comunidade São Jorge), foi contemplada com reforma geral do prédio escolar e ampliação de sala de aula, cozinha, depósitos e banheiros. Um investimento de R$389.081,34 do governo municipal.



São Marcos foi a sexta obra inaugurada pela gestão (entre escolas, ginásios e Umeis), em 13 dias de governo em 2023.

A gratidão pelo novo prédio foi descrita pelo aluno Carlos Eduardo, do 3º ano. Ele agradeceu em nome dos colegas e de sua professora, Lindomar.



“Quero agradecer em nome dos meus colegas e da minha professora Lindomar ao senhor prefeito Nélio Aguiar e a nossa Secretária Maria José por terem atendido nossos representantes comunitários e realizado a ampliação de nossa escola. Ao prefeito e sua comitiva, o nosso muito obrigado!”



A gestora Silvia Claudia Bezerra também agradeceu ao Prefeito pelo novo espaço.

“A nossa escola ficou muito bonita, funcional e com ambientes educativos que irão favorecer significativamente a aprendizagem dos nossos alunos. Prefeito Nélio Aguiar, o nosso agradecimento é mais do que especial, este seu ato coloca o seu nome na história de nossa gente aqui da comunidade Secretaria”, concluiu a gestora.



Em sua fala, a Secretária de Educação Maria José Maia salientou que a expectativa para esse ano é dobrar o número de obras entregues no ano passado.



“Nós fizemos uma execução de 88 obras em 2022 e agora temos a perspectiva de dobrar esse número em 2023. Sabemos que a estrutura física não é o mais importante na escola, o mais importante é a estrutura pedagógica, a forma como nosso aluno é recebido, é trabalhado, mas a estrutura física contribui e muito para que tenhamos uma educação de qualidade”, disse Maia.



A gestora da pasta da educação lembrou ainda que, só na região do planalto Curuá-Una, a Prefeitura entregará 13 obras entre escolas e ginásios. As comunidades contempladas são Cristo Rei, Secretaria, Santa Cruz (essas, já entregues), Tipizal, São Jorge, Tiningu, Igarapé-Açu, Boa Esperança, Nova Esperança do Ituqui, Nova Vitória do Bueru, Bela Vista no Corta-Corda, Diamantino e João Pereira (JP).

O prefeito Nélio Aguiar destacou os investimentos feitos na educação na atual gestão.



“O maior investimento da educação na história de Santarém nós estamos fazendo no nosso governo e é claro que a região da Curuá-Una não poderia jamais ficar de fora dos nossos olhos, da nossa atenção. São 13 obras prontas para serem entregues só aqui na região, o que demostra o nosso foco em governar para todos, fazer obras por toda Santarém”, finalizou o gestor.



Acompanharam a comitiva a Primeira Dama e Secretária de Assistência Social Celsa Brito, os vereadores Ronan Liberal Jr. e Andreo Rasera e os Secretários Emir Aguiar, João Paiva e Bruno Costa.

MAIS OBRAS

São Marcos foi a terceira escola reformada e/ou ampliada e entregue. Com ela já são seis as obras inauguradas pela gestão em 13 dias de governo em 2023.

Já foram entregues:

Ginásio da Escolas N. Sra. do Perpétuo Socorro, no Cucurunã

Ginásio da escola João Bianor, no Maicá

Umei Esperança, bairro da Esperança

Escola N. Sra do Perpétuo Socorro/Com. Santa Cruz

Escola Cristo Rei/Com. Cristo Rei

Escola São Marcos/Com. Secretaria

Os investimentos nas 6 obras somam R$6.396.406,21.



Imagens: Agência Santarém