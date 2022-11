Prefeitura de Santarém entrega obras no distrito de Curuai

Em cerimônia realizada anteontem, sexta-feira, 11, na sede da Associação de Moradores de Curuai, o prefeito Nélio Aguiar entregou aos moradores o muro de contenção por rip rap, e autorizou o início dos serviços de ampliação e reforma do sistema de água do bairro Pajurá e a construção da ponte de madeira da comunidade Piraquara. Obras frutos de convênios firmados entre a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) e o Governo do Estado.



Na ocasião, estiveram presentes o deputado estadual José Maria Tapajós (PP); secretário de Agricultura e Pesca (Semap), Bruno Costa; secretária de Educação (Semed), Maria José Maia, vereadores e lideranças comunitárias.



O presidente da Associação de Moradores da Vila Curuai (Asmovic), Élcio Nogueira, resumiu o momento de felicidade e gratidão.



“São tantos investimentos que Curuai já recebeu da atual gestão. Só temos gratidão, porque são obras que estão garantindo dignidade aos moradores. Agradecemos pelo carinho e eu avalio que de todos os prefeitos que já passaram pela Prefeitura, o Nélio é um dos que mais fez por Curuai”, externou.



O presidente da Associação da Comunidade Piraquara, Orivando Farias, disse em seu discurso que a construção da ponte de madeira vai melhorar significativamente a vida dos comunitários.

“Há décadas os moradores almejavam a construção de uma ponte que nos trouxesse segurança. Era muito difícil o acesso das pessoas, principalmente alunos que chegavam a ficar ilhados, sem acesso. Agora o que era apenas um sonho, vai se tornar realidade. Agradeço ao governo atual e ao deputado José Maria Tapajós que ouviram os anseios dos moradores e não mediram esforços para a concretização desse sonho”, comemorou.



Noato, o deputado estadual José Maria Tapajós destacou a importância de poder contribuir para o desenvolvimento na zona rural de Santarém.



“São obras que foram demandadas por nós junto ao governador do estado. É uma satisfação poder levar benefícios e conquistas para a zona rural. São parcerias que nos ajudam a potencializar a vida de quem também mora no interior”, destacou.



O titular da Semap, Bruno Costa, enfatizou sobre a forte atuação do governo com investimentos de infraestrutura na zona rural e anunciou que outras obras ainda serão executadas na região do Lago Grande e em outras localidades.



A atual gestão é marcada por muitos serviços na área da infraestrutura tanto na área urbana quanto na rural do município de Santarém. Neste segundo semestre estamos com várias frentes de serviços, como: construção de sistemas de abastecimentos de água em outras comunidades; recuperação de ramais; construção de rip-rap; terminal de embarque e desembarque de passageiros, dentre outras obras”, contou Costa.



O prefeito Nélio Aguiar destacou a importância dos investimentos para a região do Lago Grande e citou de outras obras que a vila Curuai está recebendo como asfaltamento de ruas e construção de creche.



“Essas benfeitorias se juntam a outros investimentos que a comunidade de Curuai e outras comunidades da região do Lago Grande já receberam nesses anos de governo de nossa gestão. Estamos trabalhando nas regiões de rios, executando obras na área da saúde e educação. Temos a parceria do governo do estado e de parlamentares, como é o caso do deputado José Maria Tapajós que tem nos ajudado a conseguir recursos para o bem de Santarém”, disse o Prefeito.

RIP-RAP

A obra foi construída em uma área total de 150 metros de comprimento. Contempla calçada e canaletas. Um dos principais objetivos é conseguir conter as erosões do solo na frente da Vila, provocados pelo fenômeno das terras caídas.

O investimento total foi de R$ 314.162,70 (Trezentos e quatorze mil, cento e sessenta e dois reais e setenta centavos). Sendo, R$ 282.746,43 recurso estadual e R$ 31.416,27 contrapartida municipal.

BAIRRO PAJURÁ

Atualmente o sistema que abastece os moradores não atende de forma satisfatória a população. Com o crescimento do bairro, fez-se necessário a reforma e ampliação do sistema para atender também outras áreas que eram desprovidas da oferta de água.

O investimento será de R$ 1.057.535,45 (um milhão, cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Sendo R$ 951.781, 91 estadual e R$ 105.753,55 contra partida municipal.

A estrutura contempla: elevado triplo para 60.000 litros; sistema de bombeamento novo; sistema de tratamento de água; 9.831 metros de rede de distribuição; 230 ligações domiciliares; vai beneficiar 230 famílias.

PIRAQUARA

A estrutura terá 440 metros de comprimento por 2 de largura. A ponte possibilitará a travessia de pedestres e bicicletas, tornando o trânsito dos moradores mais seguro e mais rápido. Além disso, dará acesso aos moradores de outras comunidades que fazem parte da região do Alto Lago Grande.

O investimento total será de R$ 1.059.832,57 (um milhão, cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Sendo R R$ 953.849,31 recurso estadual e R$ 105.983,26 contrapartida municipal.

Imagens: Ascom/PMS