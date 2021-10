Prefeitura de Santarém faz alterações no edital do concurso público

A Prefeitura de Santarém, no estado do Pará, tornou público algumas alterações no edital do Processo Seletivo para a contratação de profissionais de ensino médio/técnico e de nível superior. O certame está ofertando 551 vagas.

O documento a que se refere o edital nº 001/2021, traz uma errata ao capítulo 2, que trata da exclusão do código 15, para o cargo de advogado.

Com a alteração no capítulo que trata dos cargos, a redação ficou assim:

O concurso será realizado em duas etapas:



Segunda Etapa: Prova de Títulos para todos os cargos de Nível Superior e para os cargos de Agente Administrativo, Técnico em Informática, Técnico em Agricultura, Monitor, Cuidador, Educador Social, Técnico em Agropecuária, Agente de Fiscalização Agropecuário, Agente de Fiscalização de Obra, Agente de Fiscalização Meio Ambiente, Agente de Fiscalização Portuária, Agente de Fiscalização Urbana, Agente de Fiscalização Vigilância Animal e Agente de Trânsito, de caráter apenas Classificatório.

Os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 30 e 40 horas, e serão beneficiados com vencimento base mensal no valor de R$ 1.100,00.

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Santarém seguem abertas até o dia 08 de novembro. Os candidatos, no ato da inscrição, que pode ser feita pelo site da banca organizadora, o Instituto Bezerra Nelson (www.institutovicentenelson.com.br/) devem efetuar o pagamento no valor de R$ 99,90 para médio/técnico e R$ 119,90 para superior. Os pedidos de isenção poderão ser solicitados até o dia 15 de outubro de 2021.

Segundo o cronograma do concurso, a prova objetiva terá 50/60 questões nos conteúdos de língua portuguesa, informática básica, raciocínio lógico e conhecimentos específicos, e será aplicada no dia 12 de dezembro de 2021, em dois períodos diferentes, com quatro horas de duração para os vagas de ensino médio e de cinco para as funções de nível superior.

Fonte: O Estado Net