Prefeitura de Santarém implanta Centro de Educação Infantil no Jutaí

O Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, implantou oficialmente, na tarde de ontem, quarta-feira, 25, mais um Centro de Educação Infantil, o CEMEI Maria Rosete Conceição Sousa, localizado na Rua Maringá, Nº 66, bairro Jutaí. O Centro Infantil iniciou as atividades no dia 5 de abril com 28 crianças. Entregue oficialmente à comunidade, o CEMEI já atende 60 alunos na faixa etária de 2 e 3 anos, nos turnos matutino e vespertino e com vagas disponíveis para o Maternal I (2 anos) pela manhã.

Nélio Aguiar esteve acompanhado da Primeira Dama Celsa Brito, da Secretária de Educação Maria José Maia da Silva, da Coordenadora do Núcleo Técnico de Educação Infantil Aline Fernandes e da Coordenadora do novo Cemei Grazielle Moita Aguiar.



Ainda compuseram a Mesa das autoridades, o Delegado Superintendente da Polícia Civil Jamil Casseb, a Presidente da Associação de Moradores do Jutaí Gerlane Capucho da Silva e Valcilene Sousa, filha da professora Maria Rosete Conceição Sousa (In memorian) que dá nome ao Centro Infantil.



Também prestigiaram o evento o secretário de Esporte e Lazer Ezequiel Aquino, o Chefe de Gabinete Alberto Portela, a Coordenadora do Núcleo de Alimentação Escolar (NAE) da Semed Vanda Maia e a assessora da região de planalto Maria Dircelina Tavares.

Além da execução do Hino Nacional, a Banda do 3º BPM, sob o comando do Subtenente Francenildo, animou os presentes com músicas regionais.



O Pastor da Igreja Cristã do 7º Dia, Raimundo Rodrigues fez uma oração pedindo bênçãos para o local.

Valcilene Sousa, filha da professora Maria Rosete destacou gratidão pela homenagem.

“Com muita alegria e satisfação, nos sentimos privilegiados por essa instituição, era uma vontade, em vida, de minha mãe trabalhar em prol da educação, ela trabalhou no município inclusive na creche da Cohab, na creche do Urumari, trabalhou no Colégio Haroldo Veloso e nós nos sentimos muito honrados e agradecidos, em primeiro lugar à Deus e à Prefeitura por essa homenagem e por essa obra em nosso bairro”, disse Valcilene.



Para a Secretária de Educação Maria José Maia quando se planta a semente da educação se colhe cidadania, por isso, segundo ela, cada implantação de um Centro é motivo para comemorar.

“Nós estamos felizes por estarmos, hoje, celebrando essa implantação, essa comunidade alimentava esse sonho desde 2014 e, esse ano, o prefeito teve essa sensibilidade de iniciar dessa forma, em espaço alugado, essas três Unidades (Jutaí, Ipanema e Alvorada) e eu costumo dizer que é sempre uma grande alegria porque a Educação Infantil é base de todo conhecimento e então se a gente faz essa base sólida ela não irá ruir ao longo do tempo”, exclamou a titular da pasta educação.

A secretária ainda confirmou que em breve a prefeitura deverá entregar nove Centros de Educação Infantil totalmente reformados e ampliados.



Aguiar explicou que as atividades do CEMEI Maria Rosete Conceição em prédio alugado é para adiantar a prestação de serviços da educação até que se resolva a questão da nova creche que está sendo construída no bairro (a construção iniciou em 2014 fruto de um consórcio já extinto e com recursos do Governo Federal). A Prefeitura trabalha para finalizar a obra com recursos do Tesouro Municipal.



“Nós entregamos todas as creches e as escolas que iniciamos no nosso governo. Não tem nenhuma paralisada, mas as que a gente recebeu bronqueadas, o famoso abacaxi, nós estamos tendo que ‘descascar esse abacaxi’ e eu tenho certeza de que a gente vai concluir logo essa obra e que esse prédio (alugado) vai ser apenas uma transição, em breve teremos um prédio próprio no padrão FNDE pra atender melhor e com mais dignidade nossas crianças”, disse o prefeito.

Por ocasião do aniversario de Santarém, em junho, a comitiva do prefeito deverá retornar ao bairro Jutaí, desta vez para entregar a nova Unidade Básica de Saúde (UBS Jutaí) que está sendo finalizada.

NOME DO CEMEI

Maria Rosete Conceição Sousa, que dá nome ao CEMEI nasceu e morou no rio Arapiuns onde lecionou na Escola Municipal São Pedro por 15 anos. De lá, veio pra Santarém onde atuou na área da educação por mais 30 anos.



Formada em Magistério chegou a entrar na faculdade no curso de Licenciatura em Pedagogia, na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), mas o sonho de concluir foi interrompido pelo diagnóstico de um câncer no pâncreas que a levou à morte no dia 17 de dezembro de 2011. Seu nome agora está eternizado em uma Unidade de Educação da Rede Infantil.

Imagens: Ascom/PMS