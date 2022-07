Prefeitura de Santarém lança licitação para duplicação de trecho municipalizado da Br-163

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, vai dar início à duplicação em trecho municipalizado da Br-163, compreendido entre as avenidas Tancredo Neves ao viaduto da Fernando Guilhon. Na segunda-feira (25) foi publicado o edital da licitação para a escolha da empresa especializada para tocar o serviço. O processo licitatório será na modalidade concorrência pública, tipo menor preço.

O trecho urbano de 8 quilômetros da Br-163, da Serra do Piquiatuba até a Av. Tapajós, foi municipalizado pelo DNIT no dia 15 de dezemvro de 2022, passando sua jurisdição para o município de Santarém. Essa obra é a primeira etapa da duplicação.

O recebimento das propostas com documentação de habilitação e proposta financeira ocorrerá no próximo dia 24 de agosto, às 10h00, na sala de licitações do Núcleo de Licitações e Contratos da Seminfra. O edital e seus anexos estão disponíveis do site da prefeitura (www.santarem.pa.gov.br), no site do TCM – Geo Obras (www.geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao). Os projetos também poderão ser retirados por meio magnético, presencialmente na própria Secretaria de Infraestrutura.

A licitação se dará no tipo menor preço e seu objetivo será a execução de serviços sob regime de empreitada por preço global, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços. O valor total estimado da obra está orçado em R$ 15.965.856,57.

O prazo para início dos trabalhos será imediato após a data da expedição da ordem de serviço e a conclusão dos serviços, segundo o edital, ocorrerá em seis meses.

Os serviços previstos são terraplenagem, pavimentação, construção de calçadas e sarjetas, sinalização vertical e horizontal, drenagem pluvial e canteiro central.

Fonte: O Estado Net