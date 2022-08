Prefeitura de Santarém lança o Agosto Lilás de enfrentamento a violência contra a mulher

A campanha Agosto Lilás foi lançada pela Prefeitura de Santarém e a Rede de Defesa e Proteção na manhã de sexta-feira passada, 12, no auditório do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (Ciam). Destacando o tema #suaatitudesalva, a campanha convida ao enfrentamento da violência contra a mulher. Agosto Lilás é uma campanha nacional que faz referência a Lei Maria da Penha que completou 16 anos neste mês. Em Santarém, a campanha é lei – Lei 21.454. Foi proposta pela vereadora Alba Leal e sancionada pelo Prefeito Nélio Aguiar em dezembro de 2021. A ação trabalha com a sensibilização ao enfrentamento a violência contra a mulher realizando ações informativas e educativas para a sociedade santarena.



O Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher – Maria do Pará é quem encabeça a campanha em parceria com o Conselho da Condição Feminina, a Vara da Violência Doméstica, o Ministério Público (MP), a Delegacia da Mulher (Deam), o ParaPaz, o Abrigo de Mulheres, a Polícia Militar, a OAB/Subseção Santarém, universidades e a Prefeitura de Santarém, por meio de suas secretarias municipais de Assistência Social, Saúde e Educação.



De acordo com a secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Sandra Santana, este ano, foi incluído na campanha ações voltadas ao público específico como o Maria da Penha vai a Feira, Maria da Penha vai a empresas, Maria da Penha vai a escola e Maria da Penha Itinerante nas comunidades ribeirinhas, quilombolas e planalto.



“Serão ações pontuais muito importantes, além de desenvolvermos a divulgação para os nossos serviços socioassistenciais. Quanto mais pessoas souberem que sua atitude salva, mais mulheres serão salvas. É importante que todos nós possamos ajudar disseminando essa campanha nos 4 cantos da cidade”, destacou Sandra Santana.



A coordenadora do Centro Maria do Pará, Poliana Braga, reforçou que a campanha vai até o dia 31 de agosto sensibilizando crianças, adolescentes e idosos de que as mulheres têm direitos. “O Maria do Pará trabalha ao ano três campanhas importantes: o Mês Mulher empoderada em março, Agosto Lilás e os 16 Dias de Ativismo que acontece em novembro e dezembro, todas com o objetivo de proteger as mulheres para que saiam da violência e possam ter uma vida de esperança.”



“É um trabalho gratificante, nós sabemos que o problema da violência contra a mulher é um problema extremamente grave, infelizmente ainda há uma incidência muito grande. Toda política pública que é voltada para isso é de suma importância, conscientizar sobre isso é fundamental, antes de tudo a gente precisa fazer uma mudança comportamental, não adianta só criminalizar, só prender, fazer a parte criminal, a gente tem que falar sobretudo sobre uma mudança de mentalidade, mudança de comportamento em relação a mulher”, avaliou Andreza Sousa, Delegada da Mulher.



A Juíza titular da vara da violência doméstica de Santarém, Carolina de Cerqueira Maia, destacou que é importante que a mulher que possa estar sofrendo algum tipo de violência procure ajuda.



“Muitas vezes essa mulher não está preparada para procurar a delegacia, e ela não precisa se sentir acuada por isso, ela pode procurar a rede social dela, e não estou falando de Instagram e WhatsApp, estou falando de sua família, seus amigos, e procurar um suporte psicológico no Centro de Referência Maria do Pará, Semtras, Creas, e essa rede de proteção conseguir dar suporte a ela, para que ela então, procure a delegacia e registre a ocorrência policial e então, essa ocorrência ser levada a justiça, ou então procurar o Ministério Público que também tem suporte”, observou a juíza.



