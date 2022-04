Prefeitura de Santarém lança projeto Cidadania Ativa: Idosos, protagonistas em ação

A Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), lançou oficialmente, ontem quarta-feira, 27, o projeto Cidadania Ativa: Idosos, protagonistas em ação, já em execução com 125 inscritos e direcionado à pessoa idosa, efetivando os direitos, fortalecendo a autoestima, divulgando e convidando a sociedade a reconhecer sua participação e contribuição social, resultando em melhores condições de vida deste público e seus familiares. A coordenadora Carise Pedroso diz que os grupos de idosos que compõe o projeto estão distribuídos em grandes áreas como do Mararu, Nova República, Maracanã, Urumari, Aldeia e São Brás. Outros idosos também são atendidos de forma individual, em domicilio, e são acompanhados pelo Centro de Referência de Saúde do idoso.



“Temos um objetivo muito especial com esse projeto: que os idosos sejam os protagonistas de sua própria vida. Esse projeto vem mostrar pra sociedade que o idoso tem que ter respeito, tem que sair do papel de ficar só em casa, pra um papel inverso disso, mostrando pra sociedade que eles têm a experiência, maturidade, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, e que nesse momento eles que vão propor o que eles querem resgatar, eles vão trazer a palestra, profissionalismo, artesanato e eles vão mostrar o que eles querem”, explicou Carise.



Iracy Mota, 71 anos, professora aposentada, moradora do bairro Mararu faz parte do grupo de idosos inscritos o projeto Cidadania Ativa. “O projeto vem trazendo pra nós idosos um grande benefício, como por exemplo, resgatar nossas experiências, nossos valores, e além resgatar, nós vamos aprender muito mais, porque a nossa vida é um eterno aprendizado.”, contou a idosa.



As ações serão realizadas de forma integrada às políticas intersetoriais, com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), e o Programa Parceiro do Idoso do banco Santander.

A Presidente do CMDPI Glaucya Fiori avaliou como positiva a implantação do projeto. “A importância é poder levar pra eles o projeto. Alguns idosos não têm condição de sair de sua casa, estar se dirigindo aos serviços da assistência, a atendimentos a saúde, e com o projeto será verificado todo esse suporte pela equipe.”, disse a Presidente.



Sandra Santana, Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, destacou o atendimento já realizado pelo município nos Cras e no Centro de Convivência do Idoso (CCI). “Esse é um projeto itinerante, onde ele vai até os idosos nas suas comunidades, nos seus grupos, e também com atendimento individualizado que é o caso dos idosos atendidos pelo Centro de Saúde do Idoso, acometidos de Alzheimer. Com esse projeto nós vamos atender um número maior de idosos com a nossa assistência. Vamos até eles de forma individualizada e também em grupos, levamos ações, cidadania, palestras, oficinas e atendimentos. É grande a importância desse vínculo. Eles estarão ativos, é justo que o projeto tenha um nome específico “Cidadania Ativa”, para a gente manter esses idosos ativos.”, ressaltou a gestora da Assistência Social.



O evento também contou com a presença da secretária de Finanças Josilene Pinto, representando o Prefeito Nélio Aguiar; Enfermeira Socorro Cabral, representando a Secretaria de Saúde; vice-presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB/Subseção Santarém Evaldo Senna de Souza, além dos idosos que já estão inscritos no projeto.

Imagens: Ascom/PMS