Prefeitura de Santarém nomeia comissão organizadora de concurso público

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Governo (Semag), divulgou a nomeação dos membros da comissão organizadora do concurso público, anunciado para este ano. A portaria foi publicada no site da Prefeitura, no último dia 25.

A comissão irá acompanhar a realização do certame, que vai ofertar 636 vagas, sendo 473 para cargos de nível médio e 173 para cargos de nível superior. Será responsabilidade da comissão também, julgar os casos omissos ou duvidosos e coordenar as atividades necessárias ao andamento do concurso público.

Fazem parte da comissão Alberto Portela de Sousa, presidente; Roberto Cesar Lavor dos Santos, membro; André Dantas Coelho, membro; Adriana Schutt, membro; e Danilo Machado Aguiar, membro.

A empresa responsável pela realização do concurso público é o Instituto Bezerra Nelson Ltda.

A expectativa agora é pela publicação do edital. A avaliação dos candidatos será por meio de provas objetiva, discursiva, prática e de títulos, a depender do cargo escolhido.

As provas objetivas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos terão caráter habilitatório e classificatório e serão avaliadas, cada uma, na escala de 0 a 10 pontos. Já a prova discursiva deverá ter entre 30 e 50 linhas de redação.

Fonte: O Estado Net