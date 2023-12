Prefeitura de Santarém promove I Mostra das Experiências Exitosas de escolas da rede municipal

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, promoveu a 1ª edição da Mostra das Experiências Exitosas da rede municipal ensino. Cerca de 60 unidades educacionais (escolas, Umeis e Cemeis) participaram do evento, ocorrido anteontem, quarta-feira, 13, no Parque da Cidade, com a presença do secretário Regional de Governo José Maria Tapajós, da secretária municipal de Educação Maria José Maia da Silva e da coordenadora do Núcleo Técnico de Educação Infantil (NTEI) Aline Fernandes.

A edição desse ano trouxe uma reflexão acerca da prática pedagógica, mostrando a importância de se adotar experiências lúdicas e inovadoras, em que a criança/aluno se faz presente durante todo o processo de aprendizagem, o que o torna mais agradável e rico tanto para ela quanto para o professor.

As experiências exitosas fazem referências às atividades inovadoras que as unidades educacionais realizam, bem como a valorização dos professores. Um dos objetivos do evento é realizar um intercâmbio de experiências entre os professores e pedagogos, expondo práticas de ensino implementadas no decorrer do ano letivo.

Visa ainda divulgar os trabalhos realizados nas Umeis, Cemeis e escolas ao longo do ano.

Através de pequenos stands improvisados ao longo do parque e com muita criatividade professores expuseram suas práticas pedagógicas inovadoras.

Alguns projetos acabaram chamando um pouco mais de atenção, seja pela forma como foi apresentado ou pela importância do tema em si.

“Como identificar a diferença entre a mandioca e a macaxeira”, da escola Sansão Bento Lourido, Distrito de Curuai, da orientadora Ana Paula Cardoso foi um dos destaques. Projeto foi motivado após uma família da referida localidade ingerir mandioca brava no lugar da macaxeira. Na ocasião. Uma criança de 3 anos morreu. O projeto apresentou as diferenças entre Cuma e outra e, por meio de maquete, todo o processo de confecção da farinha e seus derivados.

Outro projeto, apresentado pelos alunos da turma 402 da escola Cesar Simões Ramalheiro, orientado pela professora Maria Risonete de Sousa Uchôa, mostrou como transformar enérgica eólica (proveniente dos ventos), em energia elétrica.

Conforme explanação do aluno Titus Maxton da Mota, de 9 anos, a energia eólica é considerada uma fonte de energia limpa, pois, diferentemente de outros recursos enérgicos, não emite poluentes no ar, evitando assim o agravamento dos problemas ambientais em nível local e global.

Já o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Maria Zoraide apresentou como modelo inovador o “Tapete Sensorial”, que possibilita à criança explorar e aprimorar a percepção acerca de suas habilidades sensoriais e sua relação com o mundo.

E o que dizer do Projeto da escola municipal Princesa Isabel, “A inclusão de aluno autista, suporte III, no processo da alfabetização”, que apresentou metodologias de ensino-aprendizagem utilizando materiais concretos para desenvolvimento da coordenação motora, grossa e fina. Explanação feita pela professora Maria do Socorro Melo.

Teve ainda o Projeto ‘Estante Mágica’ do Cemei Emília Silva leal, da comunidade Boa Esperança, km 43 da rodovia Santarém Curua-Una, com o título “Eu transformo meus alunos em autores”, apresentando a história de uma aluna PcD (pessoa com deficiência), que escreveu o próprio livro. A pequena Valéria, de 5 anos e com paralisia cerebral criou seu próprio livro com o tema “Família” e já teve até noite de autógrafos.

Já o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Maria Zoraide apresentou como modelo inovador o “Tapete Sensorial”, que possibilita à criança explorar e aprimorar a percepção acerca de suas habilidades sensoriais e sua relação com o mundo.

E o que dizer do Projeto da escola municipal Princesa Isabel, “A inclusão de aluno autista, suporte III, no processo da alfabetização”, que apresentou metodologias de ensino-aprendizagem utilizando materiais concretos para desenvolvimento da coordenação motora, grossa e fina. Explanação feita pela professora Maria do Socorro Melo.

Teve ainda o Projeto ‘Estante Mágica’ do Cemei Emília Silva leal, da comunidade Boa Esperança, km 43 da rodovia Santarém Curua-Una, com o título “Eu transformo meus alunos em autores”, apresentando a história de uma aluna PcD (pessoa com deficiência), que escreveu o próprio livro. A pequena Valéria, de 5 anos e com paralisia cerebral criou seu próprio livro com o tema “Família” e já teve até noite de autógrafos.

Imagens: Agência Santarém