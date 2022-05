Prefeitura de Santarém promove Semana do Meio Ambiente 2022

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza, no período de 01 de 05 de junho, a Semana do Meio Ambiente deste ano. O evento organizado pela Coordenação da Escola Complementar de Educação Ambiental – Escola do Parque traz como tema “Uma só terra, com foco na vida sustentável em harmonia com a natureza” e visa incentivar o diálogo com a sociedade em relação a importância e aos cuidados com o planeta para que haja harmonia com a natureza.



Na abertura, haverá participação da Banda da EMEF Ubaldo Correa, apresentação cultural da Escola Terezinha Rodrigues e reflexão sobre a Semana do Meio Ambiente com a Profª Dra. Maria Mirtes Cortinhas dos Santos, do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Ambiental (GEPEEA) da Ufopa.



Ao longo da Semana terá ações ambientais na Escola do Parque, distribuição de mudas de plantas, distribuição do ‘selo verde’ e do cartaz do pacto ambiental em parceria com a Escola Terezinha de Jesus Rodrigues e Formação de professores das escolas municipais.



Imagem: Ascom/PMS