Prefeitura de Santarém promove, sexta-feira, curso gratuito de manipulação de pescado

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue adotando medidas de prevenção à Doença de Haff, conhecida popularmente como Doença da ‘Urina Preta’. Na sexta-feira, 1º de outubro, a Divisão Especializada de Vigilância Sanitária vai promover um curso sobre manipulação de pescado que tem como público-alvo o setor pesqueiro. O evento acontecerá das 9h às 12h no Restaurante Popular, localizado no Mercadão 2000.

A inscrição é gratuita e pode ser feita na sede da vigilância Sanitária, localizada na Avenida Moaçara, 735, bairro Floresta. Estão sendo disponibilizadas 50 vagas.

“Estamos trabalhando frente à prevenção e informação no sentido de destacar a importância do acondicionamento desde a pesca, transporte e comercialização dos peixes. A atividade faz parte da nossa estratégia de combate à Doença de Haff em nosso município e o objetivo é repassar todas as informações necessárias para as pessoas que trabalham com o pescado para que atuem de forma adequada”, informou a Chefe da Vigilância Sanitária Helen Silvestre.

Até o momento, Santarém registrou 9 casos suspeitos da doença que após apresentarem sintomas ficaram em observação e já obtiveram alta. Dos casos suspeitos houve 1 óbito. Em todos os casos foram coletados materiais para a realização dos exames de comprovação do diagnóstico. Enquanto aguarda os resultados, a Vigilância Epidemiológica segue o trabalho de investigação, para descobrir a origem do pescado e os locais onde foram consumidos.

