Prefeitura de Santarém realiza ação do Cadastro Único

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), receberam no sábado passado, 20, o dia D do Cadastro Único. A ação, coordenada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), foi realizada na área urbana do município e também em Alter do Chão. No total, 468 atualizações foram feitas.



O principal objetivo da programação foi alertar a população para a importância de fazer a atualização cadastral dos beneficiários do BPC, idosos e pessoas com deficiência que estavam desatualizados há pelo menos dois anos.



Antônio de Castro da Silva, 76 anos, esteve fazendo sua atualização no Cras Ribeirinho.

“É muito bom sempre está atualizando, já que está tendo muitas fraudes. O salário quando chega ajuda bastante, é muito bom.”, contou o idoso.

Sandra Santana, gestora da Semtras, esteve acompanhando a ação e visitando os 8 Cras e o Cas/Caec.

“Sem dúvidas foi uma excelente ação, pois conseguimos fazer com que muitas pessoas viessem até os nossos Cras e Cas/Caec fazer a atualização cadastral. Reforçamos a importância de fazer esse processo o quanto antes, pois é o Governo Federal que faz os procedimentos, quando não é identificado a atualização. Reconhecemos que muitas famílias dependem desse recurso, portanto não estamos medindo esforços para realizar nossos atendimentos descentralizados com apoio das comunidades, ACSs, presidentes, fazendo dia D, para que todos possam continuar recebendo seu benefício.”, observou Sandra.



A demanda continuará sendo atendida nos Cras e Cas/Caec, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h. Os usuários devem levar: certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, título de Eleitor, carteira de trabalho, comprovante de residência e comprovante de renda (se possuir). Para os menores de 18 anos, a declaração escolar também é indispensável.



