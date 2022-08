Prefeitura de Santarém realiza ações descentralizadas nas regiões de rios e planalto

Duzentos atendimentos socioassistenciais foram realizados na comunidade de Arapixuna, no Lago Grande e na comunidade de Secretaria, no planalto. As ações foram executadas na última sexta-feira, 05, pela Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras).

A equipe da Semtras realizou atendimentos de atualização, inclusão do Cadastro Único, atendimento social e também orientações sobre os serviços do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e de Atendimento à Mulher Centro Maria do Pará. A ação do Arapixuna contou com o apoio da vereadora Alba Leal.

“A política de assistência social cada vez mais chegando a população que reside nas comunidades ribeirinhas e de planalto. Continuaremos trabalhando para que mais pessoas sejam beneficiadas com os serviços, programas e benefícios, garantindo assim, políticas públicas para a população”, disse a Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social Sandra Santana.

Imagem: Ascom/PMS