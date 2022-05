Prefeitura de Santarém realiza o maior investimento da história em energia

Sabe-se que a energia elétrica é essencial para o desenvolvimento humano e econômico. No entanto, parte da população da zona rural do município de Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, principalmente a ribeirinha, ainda não possui energia fixa, por causa da situação de isolamento geográfico em que elas se encontram. Enquanto não chega a energia definitiva nessas comunidades, por meio do ‘Programa Luz Para Todos’, a Prefeitura de Santarém, envolvendo a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca – Semap, não deixa a população da zona rural desassistida. Na ausência de energia elétrica fixa, o Grupo Gerador é a forma mais utilizada nessas localidades para realizar o fornecimento.



Na quinta-feira, 19, o município iniciou a entrega de 41 grupos geradores. O investimento chega a quase R$ 2 milhões e é considerado o maior da história de Santarém. A iniciativa beneficiará diretamente cerca de 1.852 famílias.



Antes da saída da embarcação com os geradores, o prefeito de Santarém Nélio Aguiar esteve juntamente com o titular da Semap Bruno Costa e o Deputado Estadual José Maria Tapajós, vistoriando os equipamentos.



Os investimentos são fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Santarém e o Governo do Estado, demandado pelo Deputado Estadual José Maria Tapajós (PP) através de audiência junto ao governador Helder Barbalho.



Do total de 41 geradores, 22 foram adquiridos por meio do tesouro municipal – R$ 936.750,00 (novecentos e trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais). E, 19 através do Governo do Estado – R$ 1.025.000,00 (um milhão e vinte e cinco mil). Um investimento de R$ 1.961.750,00 (um milhão novecentos e sessenta e um mil e setecentos e cinquenta reais).



O Governo municipal, desde 2017, está investindo na compra desses equipamentos. De acordo com o secretário da Semap, Bruno Costa, a atual gestão está realizando o sonho de muitos ribeirinhos, que passaram anos desassistidos pelo poder público.



“É um sonho realizado, uma demanda antiga que não foi cumprida em outras gestões, e que o nosso prefeito assumiu o compromisso logo no início do governo juntamente com o agora então deputado José Maria Tapajós. A qualidade de vida da população do interior nos preocupa muito, sobretudo em relação ao abastecimento de água e a energia elétrica. Estamos avançando e entregando obras históricas”, destacou Costa.



Os modernos equipamentos são de fabricação nacional e possuem potência que vão de 10 KVA a 80 KVA, suficientes para manter o funcionamento nas comunidades.



“Sem dúvida, a entrega dos geradores vai possibilitar melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, com iluminação nas casas. Elas, também, poderão conservar seus alimentos. Nesses lugares, a energia não existia, todos usavam velas, lamparinas e eram poucas as famílias que tinham condições de comprar um gerador. É preciso fazer um mandato junto com o povo, garantindo políticas públicas, e estamos executando juntamente com o prefeito Nélio Aguiar”, comentou o Deputado Estadual José Maria Tapajós.



“Estamos realizando o maior investimento da história de Santarém em aquisição de grupos geradores de energia. O nosso objetivo é promover a inclusão social das famílias rurais, levando qualidade de vida aos lugares que ainda não possuem energia 24 horas e dependem desse tipo de equipamento para terem energia por algumas horas nas residências. Estamos governando para todos”, disse o prefeito, Nélio Aguiar.



