Prefeitura de Santarém realiza programação alusiva à Família para socieducandos

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1993, o Dia Internacional da Família, comemorado em 15 de maio, tem como objetivo reforçar a importância dessa união de pessoas, que por parentesco ou laços afetivos compartilham a vida juntas. Pensando na importância dessa data, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através do Centro Especializado de Assistência Social (Creas), realizou, na terça-feira, 17, na Praça Barão de Santarém, uma atividade alusiva.



“A família é um elo forte e necessário, pois ajuda promover o fortalecimento social e emocional, assim o Creas que trabalha com fortalecimento de vínculos realizou a atividade para orientar os usuários enquanto a importância das famílias em suas diversas formas, seus direitos e deveres.”, explicou Jéssica Bentes coordenadora do Creas.



“Agradeço a oportunidade e a equipe por convidar eu e minha família para este momento. Veio minhas duas filhas e minhas duas netas, já que a família é nossa bem mais precioso. É importante conversar com nossos adolescentes, ensiná-los a obedecer aos pais e respeitar os idosos, os colegas e todo mundo.”, disse uma das participantes.



“É extremamente importante esse acolhimento das famílias dos nossos socioeducandos no serviço especializado de assistência social, visto que é determinante pra que nós tenhamos a efetividade no cumprimento da medida socioeducativa a participação da família. O trabalho é feito de forma ampla, nós recebemos, acolhemos o adolescente no cumprimento da medida, mas não podemos deixar de realizar o trabalho da família para que seja cada vez mais fortalecida, esses vínculos sejam fortalecidos, tanto o vínculo familiar, com a nossa comunidade, e assim contribuir de fato para que o nosso adolescente tenha a sua história de vida reescrita e o sucesso no cumprimento da sua medida socioeducativa.”, destacou Sandra Santana, Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social.

A programação contou com a participação de 12 famílias, totalizando 28 pessoas.

Imagem: Ascom/PMS