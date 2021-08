Prefeitura de Santarém recebe propostas para a licitação de quiosques em diversos pontos turísticos do município

Acontece na manhã da última quinta-feira (26), no Theatro Victória, em Santarém, no oeste do Pará, o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos das pessoas ou empresas interessadas em concorrer à licitação pública dos quiosques localizados em diversos pontos turísticos do município.

As propostas foram protocoladas junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb), até o último dia 28 de julho.

Os quiosques serão destinados à venda de refeições, lanches, comidas típicas e variadas, além de artesanato regional. O edital, aberto no último dia 13 de julho, prevê a realização de licitação na modalidade Concorrência Pública, do tipo maior oferta de preço, sobre a taxa mensal de ocupação por quiosque e melhor técnica no uso do espaço público e no desempenho de suas atividades.

Estão sendo colocados à disposição no processo de licitação, os quiosques localizados na Orla de Santarém, Parque da Cidade, Praça das Flores, Belo Centro, Fortaleza Mirante do Tapajós, Bosque Vera Paz, na Orla Fluvial de Alter do Chão, no Centro de Atendimento ao Turista de Alter do Chão, e na Praça do Santarenzinho.

Ao todo são 19 espaços públicos em pontos considerados turísticos do município.

Fonte: O Estado Net