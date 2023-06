Prefeitura de Santarém solicita às aéreas voos extras para o período do Çairé

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo – Semtur, solicita às companhias aéreas, voos extras no período de 10 a 20 de setembro, datas em que antecedem a maior festa de manifestação folclórica e religiosa da região do Oeste do Pará – o Çairé, que acontece de 14 a 18 de setembro na Vila de Alter do Chão, na zona metropolitana. Os voos são oriundos de Brasília, Belém, Manaus, São Paulo e de Minas Gerais, devido à grande procura por passagens aéreas no período para Santarém, em datas que antecedem e são posteriores à festa.



O Çairé é um festival de manifestação popular que acontece anualmente no mês de setembro, na Vila de Alter do Chão, situada a 36 km de Santarém, no estado do Pará. Alter do Chão localiza-se na margem direita do Rio Tapajós e é famosa pelas suas belezas naturais, praias e as matas que a cercam.



A estimativa é que 100 mil turistas visitem Alter do Chão, durante os cinco dias da festa, que mistura o profano e o religioso, além de apresentar uma belíssima festa de cores, danças e sabores únicos, na vila que é conhecida como o Caribe Brasileiro.



“A Secretaria Municipal de Turismo está solicitando oficialmente da empresas Azul e Gol que possam disponibilizar voos extras e, também, solicitamos o empenho da Secretaria de Estado de Turismo nessa tratativa, haja vista que a Festa do Çairé é reconhecida não só em Santarém e na região Norte, mas em todo o Brasil e fora dele também. O município de Santarém tem como um de seus principais impactos turísticos o Çairé, e precisamos expandir essa quantidade de voos para suprirmos essa nossa deficiência, barateando também os valores das passagens aéreas para nosso município”, explica o titular da Semtur, Alaércio Cardoso.



De acordo com o secretário, a Prefeitura, por meio da Semtur, fez contato com a Infraero e também com o Senhor Marcelo Bento da empresa AENA, que passará a administrar o Aeroporto Internacional Maestro Wilson Fonseca, além das companhias Azul e Gol, para tratar da expansão dessa malha área.



“Estamos em tratativas com o Senhor Bruno Balan, gerente de Planejamento de linhas da Gol, e com o Senhor César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul, para estabelecer um melhor diálogo sobre essa expansão que atenderá os turistas que visitarão Santarém e Alter do Chão, com isso, esperamos atingir nosso público alvo de pelo menos 100 mil pessoas no Çairé, impacta economicamente no crescimento das atividades turísticas em Santarém, haja vista que grande parte dos turistas que visitam o Çairé vem através da malha aérea”, finalizou Alaércio.



Imagem: Agência Santarém