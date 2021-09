Prefeitura de Santarém também divulga nota técnica e faz alerta sobre doença da urina preta

A Prefeitura de Santarém divulgou no final da tarde desta quinta-feira(9), nota técnica acerca das medidas que devem ser tomadas em relação ao possivel surgimento de casos de síndrome de Haff, no município.

A nota técnica faz alerta aos profissionais de saúde e informa a população sobre cuidados, diagnóstico e tratamento da doença. As precauções sobre o consumo de peixe também são mencionadas no documento assinado pela secretária municipal de saúde Vânia Portela, pelo chede do núcelo técnico de vigilância em saúde, Marcelino Xavier Neto, e pelas chefes de divisões de vigilância sanitária em saúde e controle de zoonoses, Helen Silvestre Pereira e Rose Brito Marques, respectivamente.

O documento aponta o Hospital Municipal de Santarém como local de referência para atendimento dos casos suspeitos.

Leia o documento AQUI.

Fonte: O Estado Net