Prefeitura de Tailândia antecipa 13º integral junto com mês de setembro

O prefeito Paulo Liberte Jasper – Macarrão – anunciou nesta quinta-feira (29) que a prefeitura de Tailândia, nordeste do Pará, pagará o 13º salário de forma integral, junto com o mês de setembro.

Além disso, o gestor disse também que os servidores receberão os salário de setembro e o décimo com todas as vantagens.

Em 2021, Macarrão pagou o 13º e 14º. Já em 2022, o gestor disse que se prepara para também pagar mais um salário extra aos servidores municipais.

O pagamento será disponibilizado na conta do trabalhador até esta sexta-feira, com isso o comércio aquece ainda mais as vendas.

Fonte: Portal de Tailândia