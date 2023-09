Prefeitura de Tailândia disponibiliza serviços sociais e cidadania para a população

Uma parceria entre o governo do Estado e a prefeitura de Tailândia, no nordeste do Pará, a 260 quilômetros de Belém, garantiu atendimentos básicos de saúde e cidadania a cerca de mil pessoas do bairro de Fátima, periferia da cidade. A ação, que iniciou ontem, quarta-feira, 13, e se encerrou na tarde desta quinta-feira, 14, mobilizou as secretarias municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, Agricultura e Administração, garantindo políticas públicas e sociais aos que mais necessitam.

Cerca de 60 profissionais, entre médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, cabeleireiros, esteticistas, costureiras, papiloscopistas e psicólogos, realizaram atendimentos de extrema importância à população do município.

De acordo com a secretária de Saúde de Tailândia, Ruth Alcântara, todo esse trabalho é fruto de uma força tarefa coordenada pelo prefeito Paulo Jasper (Macarrão), que já se estende por seis anos no município e que tem como objetivo levar cidadania e saúde para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, por meio de serviços básicos, aos quais elas nem sempre têm acesso.

“Este movimento tem como objetivo garantir e disponibilizar à população da cidade e da zona rural de Tailândia, direitos e serviços básicos essenciais aos munícipes, como emissão de documentos, serviços médicos, odontológicos, aferição de pressão arterial, cursos de informática, corte e costura, estética facial, marcenaria, orientação de acesso aos programas sociais, entre outros”, informou Ruth Alcântara.

Carllyane Araújo, moradora do bairro de Fátima, aproveitou a oportunidade e garantiu a segunda via de sua identidade que havia perdido. Segundo ela, a chegada dos serviços à comunidade foi muito importante e valioso para todos.

“É uma grande satisfação ver, participar e ser beneficiada por um evento deste, muitas pessoas, assim como eu, necessitam de documentos como registro civil, identidade, título de eleitor e outros. Então, tudo isso faz com que seja muito mais importante este tipo de ação”, ressaltou Carllyane.

Imagens: Reginaldo Ramos/R3 Comunicação