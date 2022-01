Prefeitura de Tucuruí intensifica auxílios aos atingido pela cheia do rio

A Prefeitura de Tucuruí entregou na manhã da última terça-feira (11), cerca de 35 cestas básicas às famílias do bairro da Matinha, uma das principais regiões impactadas pela cheia do Rio Tocantins. A ação será repetida duas vezes por mês e vai assistir cerca de 150 pessoas no primeiro momento.

Esteve presente durante a ação a secretária de Assistência Social e primeira dama, Andréia Siqueira, que ajudou na distribuição dos alimentos. “A pasta tem dado todo o apoio a essas famílias, junto com várias equipes da administração municipal, e tudo isso para amenizar as dificuldades dessas pessoas. Além das cestas básicas, foram entregues dezenas de kits de higiene pessoal”, pontuou.

Por conta das fortes chuvas, a Prefeitura montou uma força-tarefa para realizar a retirada preventiva das famílias de suas casas. Todos foram encaminhados para a área do Parque de Exposições do município, onde foram montados abrigos com o objetivo de acolher e prestar assistência para os homens, mulheres e crianças.

Moradora das margens do Rio Tocantins, a pescadora Anamira dos Santos, de 35 anos, agradeceu pela ação. “Eu só tenho que agradecer por toda a ajuda que estamos recebendo, tanto em alimentos, quanto em saúde e segurança. Sinto que não estou só nessa luta”, agradeceu.

A equipe da Prefeitura de Tucuruí está trabalhando na construção de novas estruturas que serão usadas para abrigar 150 outras pessoas.

Fonte: Correio de Carajás

Fotos: Diego Monteiro / Decom de Tucuruí