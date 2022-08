Prefeitura de Tucuruí planeja acabar com a “burocracia do papel”

O município de Tucuruí deve se tornar em breve modelo de gestão para todo o Pará quanto à redução de custos, tempo e energia com a chamada burocracia de papel. O governo de Alexandre Siqueira está planejando a contratação de uma empresa para prestar serviços voltados à automatização de fluxos de trabalho com implementação de gestão eletrônica de documentos para otimizar a prestação de serviços à sociedade. O custo estimado para a ação é bem em conta: R$ 163 mil.

Um pregão eletrônico agendado para o próximo dia 23 deve definir a empresa que executará o serviço, por meio do qual a gestão municipal busca aperfeiçoar e dinamizar sua rotina administrativa. A expectativa é de que haja melhoria na tramitação interna de processos e sejam otimizadas as atividades a serem desenvolvidas pelos órgãos públicos vinculados ao Poder Executivo local.

Em justificativa que acompanha o edital do pregão, a Prefeitura de Tucuruí observa que o grande volume de informações e protocolos gerados pela Administração constantemente deve ser encaminhado com segurança e agilidade, a fim de “desburocratizar as atividades administrativas”, garantindo a prestação de serviços eficientes aos munícipes, dando celeridade à tramitação processual, conferindo transparência e otimizando o custo-benefício para os cofres públicos.

“Para fazer frente às transformações por que passa a administração pública, é imprescindível que a gestão pública conte com fluxos de trabalho eletrônico, que moderniza e automatiza os processos internos”, explica o governo municipal, elencando as vantagens gerais que a contratação do serviço vai trazer, entre os quais a “libertação do paradigma do papel como suporte físico para documentos institucionais”, uma vez que muitas prefeituras ainda são muito “apegadas” a arquivos de papel e poucas têm a íntegra de seus arquivos digitalizados.

A gestão de Alexandre Siqueira também dá um passo à frente no tocante à redução de custos com infraestrutura de arquivamento e guarda de documentos; à agilidade na tramitação de processos em tempo real, otimizando o prazo com a movimentação de protocolos entre órgãos; e à possibilidade de atuação simultânea em rede, ainda que os órgãos estejam distantes fisicamente.

Na prática, a medida fará também com que o cidadão de Tucuruí precise gastar menos sola de sapato para resolver demandas entre um e outro órgão do município, já que os arquivos dispostos eletronicamente evitarão desperdício de paciência e energia para acompanhar os processos em trâmite. No médio prazo, milhões de reais em recursos públicos serão economizados.

Fonte: Blog Zé Dudu

A informação foi levantada pelo Blog do Zé Dudu.