Prefeitura debate com o Ministério da Casa Civil os projetos para a COP-30 em parceria com o Governo Federal

Nesta sexta-feira, 29, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, se reuniu, em Brasília, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para tratar de recursos para a estruturação da cidade visando à COP-30. A agenda integra uma série de encontros e conversas entre a Prefeitura e o Governo Federal para a liberação de recursos visando à realização da Conferência das Partes da Organização das Unidas (ONU), que será em Belém, em 2025. O objetivo visa não apenas à COP-30, mas a garantir um legado para a cidade (especialmente na periferia) após a conferência.

Na reunião, foram apresentados pelo gestor municipal os projetos que serão realizados, pela Prefeitura, em parceria com o Governo Federal, como as obras do Canal São Joaquim e do Complexo do Ver-o-Peso. Além de outros projetos que estão em desenvolvimento para melhorar a estrutura da cidade.

Mais qualidade de vida em Belém

“Discutimos importantes projetos e a viabilização de recursos para melhorar as condições da cidade para a realização da COP e, fundamentalmente, para melhorar a vida do nosso povo, especialmente da periferia”, destacou Edmilson Rodrigues. “Os projetos do Canal São Joaquim e do Complexo do Ver-o-Peso já estão consolidados pelo compromisso do Governo Federal e apresentamos, ainda, novos projetos, objetivando, sempre, a melhoria da qualidade de vida em nossa cidade”.

Participaram do encontro em Brasília Miriam Belchior, secretária-executiva do Ministério da Casa Civil, e Luiz Araújo, coordenador do Comitê Municipal da COP-30, além de toda a equipe do ministério da Casa Civil.

Medio ambiente

Belém, cada vez mais, se consolida como palco de grandes eventos internacionais, sobre variados assusntos, mas, especialmente, envolvendo o meio ambiente. Só no início de agosto passado foram três grandes eventos: Fórum das Cidades Amazônicas , Diálogos Amazônicos e Cúpula da Amazônia , A Cúpula trouxe a Belém os presidentes de vários países da Pan-Amazônia,, incluindo o presidente Lula, para tratar de demandas e soluções envolvendo as principais cidades de toda a região.

A COP-30 trará a Belém dezenas de chefes de estado de todo o planeta e ainda cerca de 50 mil visitantes e especialistas ligados a instituições variadas, como empresas e Organizações Não-Governamentais.

Belém foi escolhida como sede a partir de um esforço conjunto, que mobilizou o presidente Lula (que assumiu, internacionalmente, o compromisso de realizar no Brasil a “maior Cop de todos os tempos”) e o prefeito Edmilson Rodrigues, que foi apoiado na candidatura pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

O prefeito Edmilson Rodrigues sempre destacou alguns elementos que tornam Belém um poderoso palco para a Cop: é uma capital amazônica, que vive o cotidiano da região, suas demandas e soluções, e também por, historicamente, ser considerada a “capital da Amazônia”, e a Amazônia é tida como o centro do equilíbrio climático da Terra. “Seremos, e isso é fundamental para dar ainda maior relevância ao tema, uma espécie de ‘capital mundial do meio ambiente’, ganhando visibilidade planetária e enraizando benefícios para a própria cidade e para a qualidade de vida do nosso povo”, ressaltou o prefeito.

É para garantir esse legado para Belém que a Prefeitura realiza, periodicamente, reuniões com o Governo Federal, com a que aconteceu nessa sexta-feira em Brasília.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Casa Civil