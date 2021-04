Prefeitura define medidas de prevenção à covid-19 durante homenagens nos cemitérios de Belém

Após a ação de vistoria nos cemitérios da capital paraense realizada na última quarta-feira, 28, a prefeitura de Belém estabeleceu medidas para garantir a prevenção contra a proliferação do coronavírus durante a visitação do Dia das Mães. O horário de funcionamento dos cemitérios de Belém e dos distritos de Icoaraci e Mosqueiro, será das 7h às 16h, com entrada e saída em portões diferentes, para evitar aglomeração.

“Queremos conscientizar as famílias em relação às visitas nos cemitérios públicos municipais. Apesar da flexibilização do bandeiramento, ainda temos sepultamentos diários em decorrência da covid-19”, disse o titular da secretaria de Urbanismo, Deivison Costa Alves.

Para prestar homenagem ao ente querido será necessário seguir todas medidas de proteção contra a covid-19, tais como a utilização obrigatória de máscara, álcool em gel e o distanciamento social. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) orienta às pessoas que apresentarem sintomas gripais ou se enquadrem no grupo de risco, que evitem a ida aos cemitérios.

De acordo com a Seurb, a atenção é maior para esse período devido ao fluxo intenso de pessoas nas necrópoles da capital para prestar homenagem às mães falecidas.Porém a secretaria ressalta que os sepultamentos decorrentes da covid-19 continuam ocorrendo. Dessa forma as medidas de proteção devem ser redobradas.“É muito importante que os familiares se limitem ao comparecimento e tomem todas as medidas de proteção”, enfatizou o titular da Seurb.

Até 28 de abril cerca de 136 sepultamentos decorrentes da covid-19 ocorreram no cemitério Santa Izabel (Guamá), com a média diária oscilando entre 12, 08, 05 e 4 sepultamentos. Enquanto no cemitério de Santa Isabel, de Icoaraci, até o dia 29 de abril foram realizados 25 sepultamentos.

A recomendação da Secretaria de Urbanismo é que a população belenense evite se deslocar aos cemitérios. “Se puderem antecipar sua ida ao cemitério, que antecipe durante a semana. Pois ainda estamos no período de pandemia e é necessário que evitemos essa aglomeração nos cemitérios, até por se tratar de locais que estão em pleno funcionamento”, frisou o diretor do departamento de Necrópoles, Lucas Farias.

Vistoria – Na última quarta-feira, 28, as secretarias municipais de Urbanismo (Seurb), Meio Ambiente (Semma) e Guarda Municipal de Belém estiveram nos cemitérios Santa Izabel (Guamá) e São Jorge (Marambaia) para averiguar a manutenção do espaço e estabelecer as medidas de prevenção contra a covid-19, para o final de semana do Dia das Mães, período em que será realizada uma grande operação para fiscalizar e orientar a população para evitar aglomerações nas necrópoles.

Além da Seurb, Semma e GMB, participam da operação a Ordem Pública, Superintendência Executiva de Mobilidade (Semob), Fundação Papa João XXIII, Defesa Civil, Coordenadoria de Comunicação Social, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e as secretarias municipais da Saúde, Economia e Saneamento.



Funcionamento – Os cemitérios de Belém e dos distritos de Mosqueiro e Icoaraci, vão funcionar das 07h às 16h.

Texto: Joyce Assunção