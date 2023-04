Prefeitura determina reforço operacional das linhas que trafegam na Augusto Montenegro

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), determinou o reforço operacional das linhas que trafegam pela avenida Augusto Montenegro, nos dois sentidos da via, para a tarde deste domingo, 9.

A medida visa garantir a oferta de ônibus para atender a demanda de torcedores, no acesso ao estádio do Mangueirão, para o clássico Remo e Paysandu (RexPA). A partida é válida para o campeonato paraense e iniciará às 17 horas, no domingo da Páscoa.

“Esse reforço operacional já foi comunicado oficialmente às empresas e irá garantir a oferta de ônibus, principalmente nos horários de entrada e de saída do estádio Mangueirão”, explicou o coordenador de Fiscalização e Vistoria da Semob, Raimundo Rodrigues Neto.

Segundo o coordenador, os agentes de transporte da autarquia estarão no local fiscalizando o cumprimento das ordens de serviço das linhas convencionais, objeto do reforço operacional, principalmente, quanto à frequência e à regularidade dos horários. A Semob vai manter o reforço da quantidade de ônibus, fora do BRT, para o retorno dos torcedores após o jogo.

Os agentes também orientarão os usuários do transporte público de Belém, que deverão acessar o estádio pelo terminal Mangueirão no sistema BRT e na integração das linhas convencionais. A autarquia informa que o terminal Mangueirão e a estação Centenário funcionarão normalmente até às 18h30.

Orientação no trânsito – No domingo, das 14h até as 17h, na entrada do estádio, e das 19h às 21h, na saída, a Semob atuará de forma integrada com os demais órgãos de segurança pública. Os agentes de trânsito da Semob auxiliarão os motoristas nos acessos viários ao Mangueirão (Transmangueirão, Centenário e Augusto Montenegro), garantindo a organização e fluidez no trânsito, bem como a segurança viária dos pedestres.

Os veículos que irão ao Mangueirão, vindos da área do Entroncamento, terão acesso facilitado, em frente ao estádio e ao lado do Mangueirinho, sem precisar fazer retorno embaixo do elevado da Independência.

A Semob orienta que o acesso será normal a quem vier de Icoaraci. A entrada será ao lado do primeiro portão, na lateral do terminal Mangueirão.

“Quem vem pela Centenário, acessa o estádio pela Transmangueirão, principalmente a torcida do Payssandu. E a torcida do Remo pode utilizar a Independência e acessar a Augusto Montenegro”, detalhou o coordenador de Operações de Trânsito, Isaías Reis.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência belém/Foto: Ascom Semob