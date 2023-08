Prefeitura disponibiliza acesso on-line para regularização do Censo Previdenciário

A Prefeitura de Belém, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB), comunica aos segurados da Previdência Municipal que até o próximo dia 31 deste mês de agosto continua disponível, exclusivamente, por meio on-line o atendimento para regularização do Censo Previdenciário 2022/2023. Esta é a última oportunidade para quem ainda não fez o recenseamento ou está com pendências. Para isso, basta acessar o site Agenda Censo ou o aplicativo de celular “Meu RPPS”.

O Instituto colocou novamente o fone/whatsapp 0800 800 3400 para ajudar os servidores que tem dúvidas. Na sexta-feira, 11, encerrou o período de regularização do Censo Previdenciário para que os segurados enviassem a documentação digitalizada e fizessem o preenchimento dos dados solicitados, visando a liberação da remuneração/ proventos suspensos.

Até o dia 11, mais de 93% dos segurados (19.581 pessoas) realizou o Censo, restando ainda pouco mais de 1,3 mil não recenseados. A presidenta do IPMB, Edna D’Araújo, ressalta que a liberação do pagamento dos servidores efetivos que realizaram o Censo Previdenciário, após a suspensão das remunerações, é feita pelo próprio órgão de origem dos mesmos.

O pagamento de aposentados e pensionistas é liberado pela Coordenadoria Financeira do IPMB após a apresentação da comprovação de realização do recenseamento.

No site da autarquia municipal, existe uma Cartilha que pode ser acessada para obter a lista dos documentos obrigatórios do Censo. Além disso, no site Agenda Censo há modelos de documentos que podem ser baixados no celular ou computador e uso no ato do Censo, entre os quais, as declarações de residência e de dependência econômica, e de acúmulo de cargos e benefícios, entre outros documentos.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom IPMB