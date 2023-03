Prefeitura disponibiliza atendimento presencial para orientações sobre o Censo Previdenciário

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) colocou à disposição dos servidores efetivos municipais de Belém, e dos aposentados e pensionistas, um ponto de atendimento presencial para orientações sobre o Censo Previdenciário on-line.

De 08h às 17h, de segunda a sexta-feira, dúvidas podem ser esclarecidas no miniauditório situado na área do estacionamento do prédio do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Belém (Iasb), na Travessa Enéas Pinheiro, nº 2.300, bairro do Marco. No local, quaisquer dúvidas sobre os trâmites para realização do recenseamento e sobre a documentação necessária à atualização cadastral, funcional e financeira podem ser esclarecidas por profissionais da empresa contratada pelo IPMB para organizar o Censo.

O atendimento presencial foi definido em reunião realizada no último dia 16 de fevereiro entre a presidente do IPMB, Edna D’Araújo, e representantes da empresa responsável pelo recenseamento, com objetivo de proporcionar ao segurado da Previdência Municipal uma nova opção para buscar orientações. Realizado de forma totalmente online – por meio do site agendacenso.com.br/ipmb ou pelo aplicativo de celular Meu RPPS – o Censo teve início em dezembro de 2022 e vai se estender até 16 de maio deste ano.

Atualmente, passados mais de dois meses (50% do prazo), apenas 15% do público-alvo já fez o recenseamento. Quem perder o prazo terá os pagamentos de proventos/ remuneração suspensos até a regularização.

Além do atendimento presencial, os segurados da Previdência Municipal podem tirar dúvidas à distância por meio de mensagem enviada por meio de aplicativo de celular. “Quaisquer necessidades que os nossos segurados tiverem em relação a dificuldades para conclusão do Censo, podem enviar mensagem pelo número de Whatsapp 091 99388.0565, que terão resposta com a devida orientação”, ressalta Edna D’Araújo.

A servidora efetiva municipal Míria Chaves realizou o Censo logo no segundo dia do início do prazo. Para ela, “é muito importante a atualização dos dados, não só para a Previdência como para a Prefeitura, e também é muito importante o servidor efetivo, os aposentados e pensionistas responderem ao questionário (pesquisa socioeconômica), pois isso se reflete em políticas públicas”.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/IPMB