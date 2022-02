Prefeitura divulga balanço parcial das ações da GMB durante o fim de semana de carnaval

A atuação da Guarda Municipal de Belém (GMB) durante o feriadão de carnaval tem como prioridades a segurança preventiva, a fiscalização do espaço público e estabelecimentos comerciais, a coibição do vandalismo e a proteção ao patrimônio.

A GMB atua também na orientação estabelecida pela política de combate à covid-19, além de fazer cumprir as medidas que proíbem a realização de desfile de escolas de samba, festas e blocos em vias públicas.

Neste domingo, 27, a Prefeitura de Belém divulgou o balanço parcial do desempenho das ações realizadas pela instituição durante o final de semana do feriado de carnaval nos distritos de Mosqueiro, Icoaraci, Outeiro e ilha do Combu.

Até às 16h do domingo, os trabalhos realizados no pórtico de entrada de Mosqueiro, durante a Operação Barreiras contabilizaram abordagens a mais de 900 pessoas, 56 vans, 24 ônibus e 32 motos.

Ela é uma ação integrada que reúne a Guarda Municipal de Belém, Polícias Civil e Militar e Vigilância Sanitária, para orientar sobre normas de segurança, identificar veículos roubados e entorpecentes.

Ainda na bucólica, no mesmo período, 13 estabelecimentos comerciais, sendo 10 barracas na praia do Farol, dois bares e uma casa de show, receberam a ação de fiscalização em cumprimento às normas sanitárias em vigor no decreto 2.044, que estabelece a política de vacinação em combate a covid-19.

Em Icoaraci, o trapiche e a orla receberam segurança nos horários de maior movimento. Já em Outeiro, os bairros e as praias receberam rondas constantes.

A ilha do Combu, também recebeu segurança e fiscalização através do patrulhamento fluvial da GMB em parceria com o Grupamento Fluvial (Gflur) da Polícia Militar, no sábado e no domingo, contabilizando 18 restaurantes fiscalizados e patrulhados.

Na capital a GMB reforçou a segurança no embarque e desembarque no terminal hidroviário. O espaço Ver-o-Rio, Portal da Amazônia e as praças contaram com rondas reforçando o patrulhamento.

As ações da GMB seguem até o dia 4 de março. Na execução estão sendo empregados 396 agentes dos grupamentos táticos e operacional, 24 motocicletas e oito viaturas além do ônibus de monitoramento 24 horas.

“Até o momento estamos sem ocorrência e o cumprimento das normas sanitárias estão sendo cumpridas” ressaltou o inspetor geral da GMB, Joel Ribeiro.

O balanço final das ações das GMB será fechado após a quarta-feira de cinzas.



Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação