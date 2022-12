Prefeitura divulga edital para concessão de quiosques em espaços públicos

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos – Semurb, publicou no último dia 15, a licitação do tipo pregão, em sua forma eletrônica, tendo como objeto do edital a concessão onerosa de uso de bens públicos, dos espaços denominados de quiosques, com equipamentos e mobiliários a este incorporados, tendo como critério de julgamento adotado o de maior preço.

O secretário da Semurb, Jean Murilo, deu mais detalhes sobre o certame. “Estamos fazendo ampla divulgação para garantir que o processo seja realizado de forma transparente. Os interessados devem se credenciar junto ao Portal de Compras Públicas, com informações verdadeiras de suas propostas e lances”.

Os quiosques que estão sendo disponibilizados no certame são os seguintes: dois na Orla Fluvial, três no Parque da Cidade, dois na Praça das Flores, quatro no Belo Centro, dois na Fortaleza do Tapajós, dois no Bosque Vera Paz, dois na Orla Fluvial de Alter do Chão, um na Praça do Santarenzinho e nove ao longo da nova Orla da Cidade.

O secretário ressaltou, ainda, que os quiosques serão disponibilizados para a comercialização de refeições e lanches como: comidas típicas e variadas, bolos, tortas, salgados, sucos, sorvetes, sanduiches, água mineral, bebidas gaseificadas e artesanatos.

Podem participar do Pregão, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que atendam a todas as exigências. A sessão será realizada no dia 10 de janeiro de 2023, às 09h (horário de Brasilia/DF), no Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br – não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada.

O edital pode ser baixado no Portal da Transparência da Prefeitura de Santarém no seguinte link: https://transparencia.santarem.pa.gov.br/portal/licitacao-contratos-convenios/licitacao/pregao-eletronico-0022022-dbc35ccc-7eae-45d1-b860-80e8832b8c45

Imagem: Agência Santarém/PMS